Veröffentlicht am 27.08.2026

Innerhalb der EU gilt Zypern als Land mit vergleichsweise klar geregelten Voraussetzungen für die steuerliche Ansässigkeit, und genau darauf legt das [Auswandern Zypern](https://auswandern-zypern.net/) auf dieser Seite den Schwerpunkt. Erläutert werden unter anderem der zyprische Non-Dom-Status, der für bis zu 17 Jahre eine Befreiung von bestimmten Sonderabgaben vorsieht, sowie die Unterschiede zwischen Körperschaftsteuer und Einkommensteuer. Hinzu kommen praktische Themen wie die Firmengründung auf der Insel, die behördlichen Registrierungsschritte nach einem Umzug und Angaben zu Lebenshaltungskosten und Gesundheitssystem im Alltag. Angesprochen werden vor allem Unternehmer, Freiberufler und Ruheständler aus Deutschland und anderen EU-Ländern, für die ein Auswandern Zypern aufgrund dieser Rahmenbedingungen infrage kommt. Die Inhalte bündeln dabei bestehende gesetzliche Regelungen zu einem ersten Überblick.