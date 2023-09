Veröffentlicht am 05.09.2023

Kiel/Norderstedt (em) Den tesafilm® kennt wohl jeder, aber dass innovative Klebebänder aus Norderstedt weltweit für die Herstellung von Batterien in modernen E-Fahrzeugen eingesetzt werden, um deren Sicherheit zu erhöhen oder Anwendungen nachhaltiger und sogar recyclebar zu machen, das überraschte auch Digitalisierungsminister Dirk Schrödter bei seinem Besuch in Norderstedt.

„Norderstedt ist der wirtschaftlich starke Süden Schleswig-Holsteins“, bekräftigte der Minister. Die weiteren Stationen, das Fintech-Unternehmen Serrala und der Telekommunikationsanbieter wilhelm.tel bestärken diesen Eindruck.

Dr. Norman Goldberg, Vorstandsvorsitzender der tesa SE, gab dem Minister für Digitalisierung und Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein spannende Einblicke in Innovationen der Klebetechnologie. Der Fokus lag dabei auf neuen Lösungen für die Automotive-Branche, die tesa in enger Kollaboration mit Kunden entwickelt. „Wir sind stolz darauf, ein dynamischer und enger Partner der Automobilindustrie zu sein. Sowohl der aufstrebende Batteriezellenmarkt als auch viele neue Anwendungen in den Bereichen Displays und Sensoren bieten enormes Potenzial, um gemeinsam mit der Branche zu wachsen.“

„Ich bin total begeistert von dem, was ich bei dem Unternehmensbesuch bei tesa erlebt habe. Es macht Spaß zu sehen, mit wie viel Freude die Mitarbeitenden an Lösungen und neuen Ideen arbeiten. Ohne Unternehmen wie tesa würden unsere tägliche Kommunikation, beispielsweise mit Smartphones, oder die Elektromobilität nicht möglich sein. Tesa ist ein absolutes Vorzeigeunternehmen und ich bin froh, dass es bei uns in Schleswig-Holstein sitzt“, sagte Schrödter.

Er folgte einer Einladung des Norderstedter Landtagsabgeordneten Patrick Pender. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Norderstedter Wirtschaftsförderungsgesellschaft EGNO, Marc-Mario Bertermann, besuchte der Minister drei Unternehmen und diskutierte mit den jeweiligen Geschäftsführungen. „Der Wirtschaftsstandort Norderstedt überzeugt mit seiner exzellenten Lage. Wir liegen im Zentrum einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen Europas. Wir haben optimale Verkehrsanbindungen, freie Gewerbeflächen und eine hohe Lebensqualität für Mitarbeitende in der viertgrößten Stadt Schleswig-Holsteins“, sagt EGNO-Geschäftsführer Bertermann.

Mehr als 20 DAX-Unternehmen zählt das Software-Unternehmen Serrala zu seiner Kundschaft sowie mehr als 100 der S&P 500 Unternehmen, dazu über 2.800 internationale Kunden aus allen Branchen weltweit. Mit über 700 Mitarbeitenden weltweit, davon 300 in Norderstedt, zählt Serrala zu den großen, international führenden Fintechs. Im Mai wurde das neue Headquarter, der SkyCampus, in Norderstedt bezogen.

„Strategisch günstig in Norderstedt im Nordport gelegen, direkt neben dem Hamburger Flughafen, verkörpert die atemberaubende neue Einrichtung den Geist von Innovation, Zusammenarbeit und Fortschritt, der die Unternehmenskultur von Serrala prägt. Diese wegweisende Entwicklung zeigt den immer stärkeren Marktmomentum unseres Unternehmens und demonstriert unser Engagement, weltweit führende Finanzauto-matisierungslösungen für Kunden bereitzustellen“, erklärt Constantin Hübner, CTO von Serrala.

Digitalisierung hat in Norderstedt Tradition. Auf fast 25 Jahre Erfahrung und Erfolg im digitalen Netzausbau blickt das Norderstedter Kommunikationsunternehmen wilhelm.tel zurück. Seit 1999 wächst die Tochtergesellschaft der Stadtwerke Norderstedt, hat heute 95 Prozent der Norderstedter Haushalte an das stadteigene Glasfasernetz angeschlossen und versorgt über 250.000 Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Geschäftsführer Arne Mietzner erläuterte dem Minister die aktuelle strategische Ausrichtung. „Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit regionalen und bundesweiten Anbietern zur Vermarktung von Vorprodukten und Netzkapazitäten leisten neben dem stetigen Ausbau des eigenen Glasfasernetzes einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg und verhindern gleichzeitig den unnötigen Überbau von Infrastrukturen“ so Mietzner.

„Ich wusste, dass der Süden unseres Landes wirtschaftlich stark und innovativ aufgestellt ist. Die Gespräche haben noch einmal verdeutlicht, mit welchem Engagement sich die ansässigen Unternehmen den aktuellen Herausforderungen stellen und Lösungen entwickeln. Das war ein toller Besuch“, so Digitalisierungsminister Schrödter abschließend.

Foto: Marc-Mario Bertermann (EGNO), Dr. Norman Goldberg (tesa) und Dirk Schrödter (Digitalisierungsminister) sprechen über Innovationen der Klebetechnologie