Wenn’s im Service brennt, wenn die Küche auf Hochtouren läuft oder wenn am Wochenende ein Catering ansteht, brauchst du vor allem eins: einen verlässlichen Partner für Gastrobedarf. Genau deshalb haben wir bei dishio unser Sortiment erweitert. Ab sofort beliefern wir dich nicht nur mit Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen – sondern mit allem, was du täglich in der Gastronomie brauchst. Egal ob Restaurant, Imbiss, Hotel, Café oder Caterer: Du bekommst bei uns ein Vollsortiment – schnell geliefert, mit persönlichem Kontakt, ehrlicher Beratung und einer klaren Zusage: Wenn du etwas im Shop nicht findest, besorgen wir es trotzdem.
dishio erweitert Sortiment: Gastrobedarf als Vollsortiment
