Veröffentlicht am 16.08.2023

Hamburg (em) Der Shopping-Center-Betreiber ECE Marketplaces hat im ersten Halbjahr 2023 erneut ein starkes Vermietungsergebnis erzielt: Insgesamt haben die Leasing-Spezialisten der ECE Marketplaces in diesem Zeitraum rund 1.300 Mietverträge für das von ihr betreute Center-Portfolio von fast 140 Einkaufszentren in Europa geschlossen und damit ein Vermietungsergebnis von rund 380.000 m² erreicht. Allein für die Center in Deutschland hat die ECE Marketplaces im ersten Halbjahr 750 Mietverträge für eine Mietfläche von insgesamt über 250.000 m² abgeschlossen.

Damit konnte die Vermietungsleistung nochmals um mehr als ein Drittel gegenüber dem bereits starken Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Bereits 2022 hatte die ECE insgesamt 2.350 Mietverträge geschlossen und Flächen von insgesamt mehr als 550.000 m² Mietfläche in den Centern vermietet.

„Diese starke und erneut gesteigerte Vermietungsleistung für unsere Center zeigt, dass viele Händler gerade Einkaufszentren als attraktive und relevante Handelsstandorte sehen“, so Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces. „In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld ist es uns sehr gut gelungen, neue Mieter für die Flächen in den Centern zu gewinnen sowie viele bestehende Verträge mit unseren Mieterpartnern zu verlängern. Shopping-Center erweisen sich somit erneut als sehr stabile und resiliente Asset-Klasse.“

Zu den Mietpartnern, mit denen die ECE Marketplaces im Jahr 2023 bisher Mietverträge – teils in größerer Zahl – abgeschlossen hat, gehören u.a. Only, die Inditex-Gruppe, H&M, MediaSaturn, New Yorker, Kult, Pepco, Aldi, Rituals, TK Maxx oder Thalia.

„Zusätzlich zu den klassischen Retailern sind wir dabei, verstärkt auch Anbieter aus Non-Retail-Segmenten wie Entertainment, Bildung oder dem Wellness- und medizinischen Bereich als Mieter zu gewinnen, um so die Mieterbasis und das Angebot in den Centern weiter auszubauen. In diesen Bereichen erwarten wir künftig einige spannende Konzepte,“ ergänzt Joanna Fisher.

Neben dem starken Vermietungsergebnis haben sich auch die Handelsumsätze in den ECE-Centern im ersten Halbjahr 2023 positiv entwickelt: So konnten die Mieter eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 verzeichnen.