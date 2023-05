Veröffentlicht am 23.05.2023

Kiel (em) Die Bundesdelegiertenversammlung des Wirtschaftsrates der CDU e.V. hat die Niedersächsin Astrid Hamker, Gesellschafterin und Mitglied des Beirates der Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, erneut zur Präsidentin des Wirtschaftsrates gewählt.



Hierzu erklärt der Landesvorsitzende Dr. Christian von Boetticher: „Astrid Hamker setzt sich seit Jahren erfolgreich für die Soziale Marktwirtschaft ein. Dass sie ihr tolles Engagement, auch für das Land Schleswig-Holstein, nun fortführen kann, ist eine gute Nachricht für alle Unternehmer im Land.“



Auf der Bundesdelegiertenversammlung des Wirtschaftsrates der CDU e.V. in Berlin wurde ebenfalls Prof. Dr. Stefan Liebing aus Quickborn, geschäftsführender Gesellschafter der Conjuncta GmbH, erneut für zwei Jahre in den Bundesvorstand des branchenübergreifenden Berufsverbandes wiedergewählt. Liebing ist im Ehrenamt Mitglied des Landesvorstandes und Vorsitzender der Kommission Energiewirtschaft des Wirtschaftsrates in Schleswig-Holstein. Bis April 2023 war er in ehrenamtlicher Funktion zudem Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V.



Zu seiner Wiederwahl erklärt Prof. Dr. Liebing: „Es ist heutzutage wichtiger denn je, für die soziale Marktwirtschaft einzutreten. Die besten Lösungen in der Energie- und Wirtschaftspolitik ergeben sich aus marktlichen Anreizen und Innovationskraft, nicht aus Verboten. Das erlebe ich jeden Tag geschäftlich und ich freue mich darauf, das auch in Berlin voranzubringen.“



Dem Bundesvorstand gehört als Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein kraft Amtes Dr. Christian von Boetticher an.