Veröffentlicht am 31.05.2023

Norderstedt, (em) Die Vertriebskooperation NORDGATE hat ihre Gewerbeflächen erneut erfolgreich auf der Real Estate Arena präsentiert. Vom 24. bis 25. Mai fand die bundesweite Immobilienmesse und Networking-Plattform bereits zum zweiten Mal in Hannover statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr konnte die Messe in diesem Jahr ein starkes Wachstum verzeichnen: Mit 275 Ausstellern aus ganz Deutschland waren es rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Besucherzahl stieg von 3000 auf 4850.



Als einziger teilnehmender Wirtschaftsstandort aus Schleswig-Holstein nahm NORDGATE auf der Messe erneut eine Botschafter-Rolle für die gesamte Region nördlich von Hamburg ein. „Das innovative Messeformat hat uns das ideale Umfeld geboten, um unsere Gewerbeflächen zu präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen“, sagt Keno Kramer, Pressesprecher der EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH. „In diesem Jahr waren deutlich mehr Besucherinnen und Besucher vor Ort, darunter viele Verantwortliche aus der Projektentwicklung.“



Zauberhafter Auftritt mit Magier DESiMO

NORDGATE war diesmal nicht nur mit einem eigenen Messestand vertreten, sondern präsentierte außerdem das einzige Infotainment-Programm der Messe. Der Hannoveraner Bühnenkünstler DESiMO (Magier des Jahres 2019) machte sich auf der Surprise-Bühne auf die Suche nach phantastischen Gewerbeflächen im echten Norden. Gefunden hat er sie – natürlich! – bei NORDGATE. Im Gespräch mit Keno Kramer, zeigte DESiMO fesselnde Zauberkunst und verblüffende Tricks, die das Publikum im wahrsten Wortsinn Bauklötze staunen ließen.



REA als norddeutscher Branchentreffpunkt

Im Fokus des Messeauftritts von NORDGATE standen intensives Networking und die Diskussion aktueller Themen der Immobilienwirtschaft. „Die Real Estate Arena zeichnet sich durch die große Vielfalt an Ausstellern und Themen aus“, erklärt Keno Kramer. „Wir haben viele neue Impulse erhalten, die unsere Vertriebskooperation in Zukunft noch weiter voranbringen werden“. Sein Fazit: „Die REA entwickelt sich sehr positiv zum norddeutschen Branchentreffpunkt weiter und NORDGATE ist im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei.“



Die nächste Real Estate Arena findet vom 5. bis 6. Juni 2024 in Hannover statt.



Das ist NORDGATE

NORDGATE ist das Tor zur Metropolregion Hamburg. Die Kooperation der sechs Kommunen Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt an der A7 bietet Unternehmen Gewerbeflächen in bester Lage – mit perfekter Anbindung an den Hamburg Airport und den Hafen Hamburg, erstklassiger Infrastruktur und umfassender Beratung aus einer Hand. Gemeinsam bilden die sechs Kommunen die zweitstärkste Wirtschaftsregion Schleswig-Holsteins.