Veröffentlicht am 10.05.2023

Zur Sicherung der Fischerei- und Hafenwirtschaft und zur weiteren Entwicklung in der Großen Elbstraße fand am 3. Mai 2023 ein Info-Markt sowie eine öffentliche Plandiskussion in Hamburg Altona statt. Interessierte Hamburgerinnen und Hamburger sowie Anwohnende wurden von der Fischmarkt Hamburg Altona GmbH (FMH) und der Bezirks­versammlung Altona ins Altonaer Rathaus eingeladen, um die Pläne für das Areal West/Fischerei­hafen kennen­zulernen und zu zentralen Themen der Entwicklung ins Gespräch zu kommen.



Rund 200 Hamburgerinnen und Hamburger kamen am Mittwoch im Kollegien­saal des Rathauses Altona zusammen, um sich mit den Plänen für den Fischerei­hafen zu beschäftigen. An fünf Themen-Tischen wurden Informationen zu den zukünftigen Nutzungen, Gebäuden und Plätzen sowie zu Mobilität und Nachhaltigkeit im Areal West angeboten. Die Teilnehmenden setzten sich im intensiven Dialog mit den Inhalten der Pläne auseinander und diskutierten in guter Atmosphäre miteinander sowie mit Verantwort­lichen des Projekt­teams vom Fischmarkt Hamburg Altona sowie Vertretern der Bezirks­verwaltung.





„Die FMH will den Fischmarkt in Hamburg-Altona als Standort für die Fisch- und Hafen­wirtschaft erhalten und zukunfts­sicher entwickeln. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die dieser besondere Ort in Hamburg mit sich bringt. Im Areal West soll daher ein einladendes und nachhaltiges Viertel an der Elbe entstehen, das den Hamburgerinnen und Hamburgern offensteht“, erläutert FMH-Geschäftsführer Rainer Schluff.





Die Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH bewirtschaftet seit rund 70 Jahren die Liegen­schaften am Fischerei­hafen. Als Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist sie dem Immobilien­segment der HHLA zugeordnet. Ziel der geplanten Entwicklung ist es, die traditionelle Fisch- und Hafen­wirtschaft im Areal Ost (Fischgroßmarkt an der Großen Elbstraße) zu sichern und gleichzeitig einen Impuls zur Aufwertung des gesamten Gebiets an der Großen Elbstraße zu setzen. Dafür soll ein lebendiges Viertel geschaffen werden, mit vielfältigen Nutzungen und öffentlichen Plätzen. Der zentrale Baustein ist eine multifunktionale, öffentliche Markthalle mit Fisch- und Fein­kost­ständen. Zusätzlich entstehen drei erhöht angelegte und flut­schutz­sichere Wohnhäuser, mit denen die FMH der hohen Nachfrage nach Wohnraum begegnet, sowie Gebäude für gewerbliche Nutzungen. Die insgesamt sieben Häuser von hoher architektonischer Qualität verbinden Ottensen mit der Elbe.





Die öffentliche Plan­diskussion, die auch im Livestream zu verfolgen war, schloss sich unmittelbar an den Info-Markt an und war ebenfalls von einem konstruktiven Dialog geprägt.





Die nächsten Schritte





Die Inhalte der Diskussion werden protokolliert und vom zuständigen Fachamt Stadt- und Landschafts­planung ausgewertet. Im Anschluss berät der Planungs­ausschuss der Bezirks­versammlung Altona in einer der nächsten öffentlichen Sitzungen, fasst Beschlüsse über eventuelle Anpassungen und über die Weiter­führung des Verfahrens.





Zeitnah beginnt am Areal West der Abbruch der alten Hallen, um Erkenntnisse über die Bebaubarkeit zu gewinnen und mit der Alt­lasten­sanierung zu beginnen.