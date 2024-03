Veröffentlicht am 19.03.2024

Benjamin Otto übernimmt 2026 von seinem Vater Prof. Dr. Michael Otto die Führung der Otto Group. Der gestaltende Gesellschafter wird Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats und hat damit die Kontrolle des internationalen Handels- und Dienstleistungskonzerns inne – mit Alexander Birken an seiner Seite, der bereits 2025 an die Spitze des Aufsichtsrats wechselt. Neue Vorstandsvorsitzende und damit die starke Kraft an der Spitze der Otto Group wird im kommenden Frühjahr Petra Scharner-Wolff, neue Finanz- und Personalchefin Katy Roewer.

Bei der Otto Group geht in zwei Jahren eine Ära zu Ende. Der Unternehmer, Stifter und Ehrenbürger Hamburgs, Prof. Dr. Michael Otto leitet den bereits avisierten Generationenwechsel an der Spitze des mehrheitlichen Stiftungsunternehmens ein. Der langjährige Vorstandsvorsitzende und heutige Stiftungsrats-, Gesellschafterrats- und Aufsichtsratsvorsitzende ist seit 1971 verantwortlich im Unternehmen tätig und hat den einstigen Otto-Versand zu einer international erfolgreichen, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe geformt. Im vergangenen Jahr 80 geworden, gibt der vielfach ausgezeichnete Unternehmer bis 2026 die Verantwortung für die Unternehmensgruppe an die jüngere Generation ab, um sich selbst verstärkt seinen vielfältigen Stiftungsaktivitäten zu widmen.

Der leidenschaftliche Unternehmer und engagierte Stifter Benjamin Otto übernimmt, wie bereits avisiert, die Kontrolle der Unternehmensgruppe. Der Mitbegründer der börsennotierten Konzerngesellschaft About You, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats und des Gesellschafterrats und Mitglied des Aufsichtsrats der Otto Group übernimmt mit Wirkung zum 1. März 2026 die Kontrolle. Der Zeitraum ist bewusst gewählt, um einen schrittweisen Übergang in aller Ruhe zu ermöglichen. Benjamin Otto will sich bis dahin noch intensiv um sein Stiftungswirken mit der Holistic Foundation gemeinsam mit seiner Frau sowie um das HHI Holistic Health Institute und seine diversen weiteren unternehmerischen Aktivitäten kümmern.

Benjamin Otto wird als gestaltender Gesellschafter aus den Kontrollgremien heraus die strategische Führung der Unternehmensgruppe übernehmen. Der 48-Jährige wird mit Wirkung zum 1. März 2026 Vorsitzender des Stiftungsrats der Michael Otto Stiftung, die mehrheitlich die Gesellschaftsanteile an der Otto Group hält. Zugleich wird er den Vorsitz des Gesellschafterrats übernehmen, aus dem heraus künftig die strategischen Ziele der Unternehmensgruppe formuliert und kontrolliert werden.

Als Gesellschaftervertreter für das operative Geschäft wird der derzeitige Vorstandsvorsitzende Alexander Birken mit Wirkung zum 1. März 2025 von Dr. Michael Otto den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Später wird er im engen Schulterschluss mit Benjamin Otto die Geschicke der Unternehmensgruppe lenken und für den Vorstand der Otto Group zentraler Sparringspartner sein. Die Familie Otto vertraut auf die hohe Kompetenz und breite unternehmerische Erfahrung von Alexander Birken.

Alexander Birken kennt die Otto Group aus über 30-jähriger internationaler Tätigkeit wie kaum ein anderer und ist Aufsichtsrat mehrerer Unternehmen. Mit klarer Vision und strategischer Weitsicht hat er die digitale und kulturelle Transformation von OTTO und der gesamten Otto Group vorangebracht. Seit 2017 ist der 59-Jährige Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe und übernimmt nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Vorstand den Vorsitz des Aufsichtsrats der Otto Group.

Neue Vorstandsvorsitzende der Otto Group und damit zentrale Kraft der Unternehmensgruppe wird Petra Scharner-Wolff. Die Diplom-Kauffrau ist seit 1999 in diversen führenden unternehmerischen Positionen erfolgreich für die Unternehmensgruppe tätig, so bei den zum Konzern gehörenden Unternehmen Schwab-Gruppe und der Einzelgesellschaft OTTO. Seit 2015 ist Petra Scharner-Wolff, 52, im Konzern-Vorstand der Otto Group verantwortlich für Finanzen, Controlling und Personal. Als CFO steuerte sie die Unternehmensgruppe aus ihrer Position heraus durch volatile und turbulente Zeiten. Sie verbindet auf hervorragende Weise unternehmerisches Geschick mit einem empathischen Verständnis für Mensch und Kultur. Sie übernimmt den Vorstandsvorsitz mit Wirkung zum 1. März 2025.

Zur selben Zeit rückt Katy Roewer in den Konzern-Vorstand der Otto Group auf und übernimmt in der Nachfolge von Petra Scharner-Wolff die Konzern-Vorstandsressorts Finanzen, Controlling und Personal. Auch die 48-jährige Diplom-Kauffrau ist seit vielen Jahren in der Unternehmensgruppe tätig. Aus dem Konzern-Controlling kommend, hat sie in den vergangenen fast zehn Jahren die Geschicke der OTTO Einzelgesellschaft wesentlich geprägt. Heute verantwortet die verheiratete Mutter in 80 Prozent Teilzeit als Bereichsvorständin der größten Konzerngesellschaft die Bereiche Service, Personal und Finanzen. Auch die neue Rolle im Konzern-Vorstand will sie in vier Tagen pro Woche meistern. Die Nachfolge für den Bereichsvorstand OTTO wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt.

Die Veränderungen auf Ebene des Aufsichtsrats und des Vorstands stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der relevanten Gremien.

„Eine der größten Herausforderungen für Familienunternehmen ist der gelingende Generationenwechsel. Bei der Otto Group tritt mit meinem Sohn die dritte Generation in die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Benjamin die Otto Group nicht nur wirtschaftlich in eine gute Zukunft führen, sondern auch die besonderen Werte unseres Familienunternehmens lebendig halten wird. Gemeinsam mit dem sehr erfahrenen und gesellschaftlich engagierten Alexander Birken an der Spitze des Aufsichtsrats wird die Gruppe eine starke unternehmerische und werteorientierte Kontrolle haben. Mit Petra Scharner-Wolff steht demnächst eine ebenso herausragende Führungspersönlichkeit an der Spitze des Vorstands, die in etlichen Jahren bei der Otto Group in vielfacher Hinsicht Zeichen für das Unternehmen gesetzt hat. Sie wird der Unternehmensgruppe gemeinsam mit dem Vorstand und mit der exzellenten Katy Roewer als Finanz- und Personalvorständin neue Impulse geben und sie in fordernder Zeit gut in die Zukunft führen.“

Prof. Dr. Michael Otto

„Mein Herz schlägt für das Unternehmertum und ich hatte durch meine eigenen unternehmerischen Aktivitäten und als gestaltender Gesellschafter der Otto Group lange Jahre Gelegenheit, mich auf die neue Rolle an der Spitze der Kontrollgremien vorzubereiten. Dennoch habe ich großen Respekt davor, bald die Gesamtverantwortung für die Otto Group und damit für über 40.000 Mitarbeitende zu übernehmen. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir die Otto Group gemeinsam mit allen Mitarbeitenden gut in die Zukunft führen werden. Für mich sind stets Teams mit starken Personen wichtig, um anstehende Herausforderungen zu meistern. So bin ich dankbar, mit Alexander Birken einen extrem erfahrenen und werteorientierten Sparringspartner an meiner Seite und mit Petra Scharner-Wolff eine ganz außergewöhnliche Managerin an der Spitze des Vorstands zu wissen. Gerne nehme ich diese große Aufgabe an.“

Benjamin Otto

„Wir haben die Otto Group in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Vorstand und den Shareholdern erfolgreich durch stürmische Zeiten navigiert. Dabei haben wir nicht nur auf die wirtschaftliche Verantwortung geachtet, sondern uns stets als Teil der Gesellschaft verstanden, uns für Mensch und Natur eingesetzt. Ich empfinde es als außerordentliches Privileg, ab dem kommenden Jahr die Interessen der Shareholder auf Seiten der Shareholder zu vertreten – zum Wohle der Unternehmensgruppe – und bedanke mich für das große Vertrauen."

Alexander Birken

„Nach so vielen Jahren in der Otto Group freue ich mich sehr, den Vorstandsvorsitz übernehmen zu dürfen. Ich nehme diese Herausforderung mit Respekt, aber auch großer Zuversicht an. Mir hat es an der Seite von Alexander und gemeinsam mit dem Vorstand stets große Freude bereitet, einen Konzern dieser Größenordnung durch die diversen Transformationsphasen zu steuern, ohne dabei unsere Werte und die Menschen aus den Augen zu verlieren. Der Einzelhandel, die Logistik und die Finanzdienstleistungen und so auch die Otto Group stehen weltweit vor großen Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen werden. Ich freue mich darauf.“

Petra Scharner-Wolff

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf eine wunderbare Zeit bei OTTO zurück. Jetzt aber freue ich mich sehr, in die Otto Group zurückzukehren und gemeinsam mit engagierten Kolleg*innen die Zukunft der Gruppe mitzugestalten. Meine Ressortverantwortung ist breit gefächert und reicht von Finanzen bis zu HR. Bei letzterem freue ich mich besonders darauf, in der Holding und bei den Gruppenunternehmen meine Herzensthemen Future of Work und Diversity weiter voranzutreiben.“

Katy Roewer

Foto: Prof. Dr. Michael Otto und Benjamin Otto mit Petra Scharner-Wolff, Alexander Birken und Katy Roewer