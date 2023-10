Veröffentlicht am 11.10.2023

Hamburg (em) Der Bund fördert die Austragung des UITP Global Public Transport Summit in Hamburg mit 8 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing überreichte die Förderzusage bei der konstituierenden Sitzung des UITP Host Committees an Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.

Mit Teilnehmern aus über 40 Ländern gilt der UITP als weltweit wichtigster Mobilitätskongress und Messe für den ÖPNV. Hamburgs Bewerbung um die Austragung war Bestandteil der Absichtserklärung zur „Modellregion Mobilität“, die Bund und Stadt Hamburg im Dezember 2022 vorstellten.

Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Der UITP-Kongress in den Jahren 2025 und 2027 ist für Hamburg und Deutschland eine große Chance. Der ÖPNV ist das Rückgrat der Mobilitätswende und innerhalb des UITP werden wir Projekte anschieben, die die Mobilität in unserer Stadt dauerhaft für die Menschen verbessern, sie digitaler und noch leichter zugänglich machen. Ich freue mich zudem, dass wir mit dem UITP Kongress ein gemeinsames Ziel mit dem Bund umsetzen, indem wir die gemeinsame Absichtserklärung zur Modellregion der Mobilität der Zukunft gemeinsam mit Leben füllen. Hier bedanke ich mich für die Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Die Wahl als Austragungsort für den größten ÖPNV-Kongress der Welt bestätigt Deutschlands Vorreiterrolle bei innovativen Mobilitätslösungen. Ich freue mich, dass wir durch unser gemeinsames Engagement den UITP-Summit nach Deutschland holen konnten. Das sind auch gute Nachrichten für unsere Transport- und Verkehrswirtschaft. In Hamburg können wir der Welt zeigen: Deutschland ist am Puls der Zeit, wenn es um intelligenten On-Demand-Verkehr, alternative Antriebe oder energieeffiziente Technologien geht. Und mit dem Deutschlandticket haben wir ein innovatives ÖPNV-Ticket, dessen Erfahrungen wir international teilen wollen. Der öffentliche Personenverkehr spielt eine Schlüsselrolle für klimafreundliche Mobilität. Umso wichtiger ist das Voneinander-Lernen. Gemeinsam mit der Stadt Hamburg wollen wir das volle Potenzial des UITP-Summit 2025 und 2027 nutzen, um weltweit den Klimaschutz voranzubringen.“

Prof. Dr. Ing. Karsten Lemmer, DLR-Vorstand Innovation, Transfer und wissenschaftliche Infrastrukturen: „Wir freuen uns, als Forschungseinrichtung intensiv an den Vorbereitungen für den UITP-Summit beteiligt zu sein, denn so entsteht echter Transfer von Lösungen aus der Wissenschaft in die Praxis. Das DLR und die Stadt Hamburg kooperieren bereits intensiv bei verschiedenen Forschungsprojekten und -initiativen, um die städtische Mobilität der Zukunft möglichst klima- und umweltverträglich, effizient und nah an den Bedürfnissen der Nutzenden zu gestalten. Der Kongress gibt Gelegenheit, innovative Lösungen und Modelle bekannt zu machen und direkt in die Anwendung zu bringen.“

Die operative Planung und Umsetzung des UITP Summits übernimmt die New Mobility Solutions GmbH, eine Tochterfirma der Hamburger Hochbahn AG. Unterstützt wird die Gesellschaft vom UITP Committee Host, in dem 45 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie, Wissenschaft, Wirtschaft und Nicht-Regierungsorganisationen beraten. Zudem tragen die Mitglieder des Bewerbungskonsortiums (Hamburg Messe und Congress GmbH, die Hamburger Hochbahn AG und MOIA) mit personeller zur Umsetzung zum Erfolg bei. Ziel ist es, mit der Veranstaltung an den sehr erfolgreichen ITS-Kongress im Jahr 2021 anzuschließen. Der Zuschlag des Kongresses zog damals städtische Projekte mit einem Projektvolumen von 130 Millionen Euro nach sich. Der Kostenanteil der Stadt Hamburg wurde dabei durch nationale und internationale Projektfinanzierungen in etwa mit dem Faktor 13 zurückgewonnen. Für den im Vergleich zum ITS-Kongress noch größeren UITP erwartet Hamburg auch in dieser Hinsicht einen ähnlichen Erfolg.

Die Vorsitzenden des UITP Host Committees:

Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr

Bundesminister für Digitales und Verkehr Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende

Senator für Verkehr und Mobilitätswende Prof. Dr.- Ing. Karsten Lemmer, Mitglied des DLR-Vorstands für Innovation, Transfer und wissenschaftliche Infrastrukturen Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR e. V.

Das Projekt ist Teil der Absichtserklärung zur „Modellregion Mobilität“, die Bund und Stadt Hamburg im Dezember 2022 vorgestellt haben. Bis 2030 sollen in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge unterwegs sein und ein neues digitales On-Demand-Verkehrsangebot schaffen, das auch für den ländlichen Raum adaptiert werden kann. Die Ausrichtung des UIT-Weltkongresses in 2025 und 2027 zählt ebenso dazu wie die Automatisierung der Hamburger S-Bahn.