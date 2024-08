Veröffentlicht am 14.08.2024

Hamburg (em) In einem Monat findet der Hamburg Innovation Summit im Oberhafenquartier statt. Unter dem Titel “Innovations made in Hamburg – worth sharing with the world” bietet Hamburgs größtes Innovationsevent am 12. September interdisziplinäre und multiprofessionelle Vernetzungsmöglichkeiten.

Neben technologischen und sozialen Innovationen stehen auch Innovationen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft im Fokus. Die Veranstaltung bietet Talks, Masterclasses und Ausstellungen. Dabei werden Innovationsthemen aus unterschiedlichen Blickwinkeln behandelt: In der Social Innovation Corner liegt der Fokus auf den sozialen Innovationen, auf der Start Up Stage stehen Themen aus und für die Start Up Szene auf dem Programm.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: „Wir laden Sie zum Ausprobieren neuer Ideen, Technologien und Arbeitsformen ein! Mit dem Innovation Summit bringen wir die Innovations- und Gründerszene zusammen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, unternehmerische Ansätze und gesellschaftlicher Nutzen werden hier kombiniert. Unternehmen können profitieren, indem sie voneinander lernen und Kooperationsmöglichkeiten entdecken.“

Eingerahmt wird das vielfältige Bühnenprogramm durch mehrere Expos, die sich je einem Schwerpunkt widmen. Aussteller, wie DESY, Future Candy und Start Up Port, präsentieren Innovationen aus Hamburg und laden zum Anfassen und Erleben ein. Den Abschluss bildet die Networking Night mit einem gemeinsamen Ausklang im Headquarter des Oberhafenquartiers. Tickets für den HHIS sind unter hamburg-innovation-summit.de/tickets erhältlich.

Der Hamburg Innovation Summit als Teil der Regionalen Innovationsstrategie

Der Hamburg Innovation Summit ist Hamburgs größtes Innovationsevent. Teilnehmende knüpfen hier wertvolle Verbindungen und werden inspiriert Neues zu kreieren. Spannende Impulsvorträge und interaktive Formate geben Anregung zum Austausch und schaffen Raum für starke Innovationskraft. Seit seiner ersten Ausrichtung in 2015 wuchs der Hamburg Innovation Summit, wurde vielfältiger und größer und ist mittlerweile fest verankert in Hamburg als erfolgreichem Innovationsstandort.

Die Themensetzung orientiert sich an der Regionalen Innovationsstrategie (RIS) der Freien und Hansestadt Hamburg. Daraus leiten sich die Prinzipien „Mutige Innovationskultur“, „Starkes Commitment“ und „Innovation groß denken“ ab. Der RIS liegt ein breiter Innovationsbegriff zugrunde, der neben technischen Innovationen auch Innovationen aus dem sozialen sowie kulturellen Bereich umfasst.

Weitere Informationen unter

www.hamburg-innovation-summit.de