Veröffentlicht am 28.05.2025

Die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg ist beeindruckend. Vom Transporteur und Spediteur über Logistikunternehmen mit dem Schwerpunkt Lagerung und Verpackung bis hin zu Beratungs- und Softunternehmen als auch Logistikimmobilien-Entwicklern und Reedereien sind alle dabei. Gemeinsam haben sie ihre Expertise in der Logistik und ihre Nähe zum Hamburger Hafen. Sie alle werden auf dem Gemeinschaftstand „Gateway Hamburg“ (Halle B3; 209/310) von Hafen Hamburg Marketing und der Logistik-Initiative Hamburg vom 2. bis 5. Juni 2025 in München vertreten sein.

Ein gutes Beispiel für eine enge Kooperation der Partnerhäfen ist beispielsweise die Teilnahme von Brunsbüttel Ports auf dem „Gateway Hamburg“ Stand. Seine zahlreichen Standorte des Hafen- und Logistiknetzwerkes in Norddeutschland und Schweden sind Güterdrehscheiben und Energiehubs zugleich. Insbesondere der Brunsbütteler Elbehafen positioniert sich zunehmend als Hub für den Import und Export verschiedener Energieträger und Gase, wobei Kohlendioxid zukünftig verstärkt dazu gehören soll. Der Elbehafen erhält damit noch mehr nationale Bedeutung. Einen tieferen Einblick gewähren die Kolleginnen und Kollegen am Stand.

Einen bedeutenden Anteil am Gemeinschaftsstand hat auch die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit ihren Tochterunternehmen. Sie präsentiert sich unter dem Motto „Experience #ThePowerofNetworks“ auf dem „Gateway Hamburg“ Stand – mit zukunftsweisenden Lösungen für eine resiliente, effiziente und nachhaltige Logistik. Die täglichen HHLA Talks bieten exklusive Einblicke in Themen wie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die Herausforderungen im länderübergreifenden Schienengüterverkehr, alternative Energieträger im Hafen sowie eines der größten Brownfield-Projekte der Containerbranche. Am Dienstag findet zudem ein Elevator Pitch zu smarten Logistiklösungen auf dem HHLA-Bereich statt. Mit dabei: Expertinnen und Experten der HHLA, METRANS, HHLA Next, HPC und weiteren Partnerunternehmen. Das Programm der HHLA Talks finden Sie auf der Website der HHLA: Experience #ThePowerofNetworks.

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie die Pläne der Hamburg Port Authority (HPA) für die Zukunft des Hamburger Hafens aussehen, ist auf dem Gemeinschaftsstand ebenfalls genau richtig. Hier erfahren Besucherinnen und Besucher wie weit der Ausbau der Landstrominfrastruktur an den Terminals des Hamburger Hafens schon fortgeschritten ist. Zudem erläutern die Expertinnen und Experten den aktuellen Stand um die neue Hafenfläche Steinwerder Süd und vieles mehr.