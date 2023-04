Veröffentlicht am 12.04.2023

Hamburg (em) Ein großer CO2-Fußabdruck ist kein natürlicher Nebeneffekt der Logistik. Logistikdienstleister SOVEREIGN SPEED gewinnt den HANSE GLOBE 2023 für seine holistische Dekarbonisierungs-Strategie „ourwaytozero“. Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard, Kerstin Wendt-Heinrich, Vorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg, und der Juryvorsitzende Prof. Dr. Uwe Claussen überreichten den Preis im Rahmen des Logistik-Dinners, im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses in Anwesenheit von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und knapp 300 Gästen.





Aus knapp 30 Bewerbungen kristallisierten sich die drei Finalisten Deutsche Post und DHL mit dem Projekt „Nachhaltige City-Logistik“, die Hamburg Port Authority (HPA) mit dem Projekt „Landstrom im Hafen“ sowie SOVEREIGN SPEED mit „ourwaytozero“ heraus. Am Ende überzeugte SOVEREIGN SPEED die diesjährige Jury des HANSE GLOBE und setzte sich gegen ein starkes Mitbewerberfeld durch.





In Kooperation mit seinen Geschäftspartnern verfolgt das auf Expresslogistik spezialisierte Unternehmen das strategische Ziel, über kurz- und langfristige Maßnahmen seine gesamte Servicepalette CO2-neutral anbieten zu können. Seit Oktober 2020 treibt das mittelständische Unternehmen mit mehreren hundert Nutzfahrzeugen (3,5t- 40t), eigenen Flugzeugen und großen Umschlagslagern in Europa die Dekarbonisierung ihrer Services pro-aktiv voran. Die Initiierung erfolgte dabei gleichermaßen aus dem Managementboard sowie der Belegschaft. Die holistischen Ziele auf dem Weg zur emissionsfreien Zukunft sind klar: Ein schonender Umgang mit unvermeidbaren Ressourcen, die signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen und dabei eine Vorreiterrolle im eigenen Marktsegment einzunehmen.





Die Strategie baut dabei auf verschiedenen Säulen sowie der Überzeugung auf, dass schon heute Einsparungspotenziale im Unternehmen vorhanden sind. So begleiten viele Teilschritte den Weg zur Null. Durch viele gestaffelte Maßnahmen werden Verbräuche gemessen, ausweisbar gemacht und reduziert. Dabei setzt das Unternehmen beispielsweise auf Eco-Fahrertrainings, durch die bspw. bereits knapp 10% Treibstoff und CO2 Emissionen in der Sparte „Speed“ eingespart werden konnten. Die Vermeidung von fossilen Energieträgern und Kompensierung der verbleibenden Emissionen sind ebenfalls Teil der Strategie. Durch intensivierte Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitenden wird die Akzeptanz für den Changeprozess als essenzieller Bestandteil des Geschäftsalltags implementiert.





Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard: „Die Logistik ist das Herz-Kreislauf-System unserer Wirtschaft. Wenn es krankt, hat das Auswirkung auf alle Lebensbereiche – im Supermarkt, in den Unternehmen, auf Baustellen. Sich rechtzeitig auf neue Herausforderungen einzustellen, ist deshalb existenziell. Der Hanse Globe ist ein Schaufenster für Unternehmen, die innovative Lösungsansätze umsetzen, und zeigen wie nachhaltige Logistik schon heute funktioniert. Ich gratuliere SOVEREIGN SPEED, die ihre Dienstleistungen zunehmend CO2-neutral gestalten und sich sehr entschlossen auf den Weg zu einer emissionsfreien Logistik gemacht haben.“





„Ich freue mich sehr, dass mit SOVEREIGN SPEED ein junges mittelständisches Unternehmen in diesem Jahr Preisträger ist. Der von ihnen praktizierte ganzheitliche Ansatz zur Dekarbonisierung ihrer Logistik kombiniert das Bewusstsein um die eigene Verantwortung an einer nachhaltig gestalteten Zukunft mit konkret daraus entwickelten Umsetzungsschritten. Diese intensive Auseinandersetzung des Managements mit dem gesamten Team ist gerade in der heutigen Zeit ein gutes Vorbild wie Ideen für mehr Nachhaltigkeit Realität werden können“, sagte Kerstin Wendt-Heinrich, Vorstandsvorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg.





Prof. Dr. Uwe Claussen, Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) und Jurymitglied des HANSE GLOBE resümierte in seiner Laudatio: „SOVEREIGN SPEED zeigt mit Ihrer ganzheitlichen Strategie exemplarisch auf, wie ein mittelständisches Unternehmen Dekarbonisierung in der Logistik erfolgreich voranbringen kann - über verschiedene Funktionsbereiche und Verkehrsträger hinweg und dabei umfassend in technologischer wie organisatorischer Hinsicht.“





Moritz Tölke, Senior Manager Environmental Sustainability von Sovereign Speed, freut sich sehr über die Auszeichnung: „Die Auszeichnung ist für uns als Unternehmen eine tolle Anerkennung unserer Arbeit und des Fortschritts in diesem elementaren Bereich unseres Handelns, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft.“





„Sie bestätigt unsere unternehmerische Verantwortung in Bezug auf unsere Umwelt und ist nicht nur eine Auszeichnung für unser Unternehmen, sondern vor Allem für unsere 800 Mitarbeitenden, welche uns durch die Umsetzung aller Initiativen im täglichen Arbeitsleben erst hier hin gebracht haben. Darüber hinaus kann es hoffentlich auch eine Inspiration für andere Unternehmen sein, sich dem Thema zu widmen und erste Schritte zu gehen.“, ergänzt Hendrik Bender, Mitglied der Geschäftsführung und Vice President Group Sales, Business Development & Marketing bei der feierlichen Übergabe der Trophäe.





Zu den Gewinnern des HANSE GLOBE zählten in den vergangenen Jahren unter anderem Lidl Schweiz, die Reedereien Hamburg Süd und Hapag-Lloyd, die DPD Deutschland GmbH, die Hamburg Port Authority (HPA) und Hermes.





Der Expertenjury gehörten in diesem Jahr an: Prof. Dr. Uwe Clausen, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) und des Instituts für Transportlogistik an der TU Dortmund, Dieter Brübach, stv. Vorsitzender des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.), Birgit Heitzer, Leiterin der Konzernlogistik bei der REWE Group, Prof. Dr. Alan McKinnon, Professor für Logistik an der Kühne Logistics University, Sebastian Reimann, Chefredakteur der Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ) und Stefan Hohm, Chief Development Officer, Dachser SE.





Über den HANSE GLOBE









Mit dem HANSE GLOBE – Hamburgs internationaler Preis für nachhaltige Logistik – fördert die Logistik-Initiative Hamburg umweltfreundliches und nachhaltiges Engagement in der Logistik. In diesem Jahr verleiht das Standortnetzwerk den Award zum zwölften Mal. Die Teilnahme am Wettbewerb um den HANSE GLOBE ist nicht regional begrenzt. Bewerben können sich Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen. Das Projekt muss einen deutlich erkennbaren Bezug zur Logistik haben und zum Umweltschutz beziehungsweise zur sozialen Unternehmensverantwortung beitragen. Weitere Informationen zum HANSE GLOBE gibt es unter www.hanseglobe.de

Über die Logistik-Initiative Hamburg





Die Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH ist eine von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg sowie dem Logistik-Initiative Hamburg e.V. getragenen Gesellschaft. Ziel dieses Public-Private-Partnership ist es, die Rolle der Metropolregion Hamburg als führende innovative Logistikmetropole in Europa weiter auszubauen und logistiknahe Unternehmen und Institutionen zu vernetzen. Dazu bietet die Logistik-Initiative Hamburg ein breites Leistungsportfolio in den Bereichen Information & Öffentlichkeitsarbeit, Service & Support, Arbeitskreise & Projektarbeit sowie Networking & Events. Sie agiert unter den Leitthemen "Innovation und Wertschöpfung“ sowie „Netzwerk und Kooperation“ in den Handlungsfeldern "Intelligente Infrastruktur und Flächennutzung", "Personal und Qualifizierung" sowie „Nachhaltigkeit“. Die Logistik-Initiative Hamburg ist mit ihren Partnern erster Ansprechpartner zu allen Fragen der logistiknahen Wirtschaft für Unternehmen, Institutionen und Öffentlichkeit in der Metropolregion Hamburg. Das Netzwerk ist von der EU mit dem GOLD-Label „Cluster Management Excellence“ ausgezeichnet.



Foto: Wirtschaftssenatorin und Schirmherrin des HANSE GLOBE Dr. Melanie Leonhard übergibt Hamburgs internationalen Preis für Logistik an Sovereign Speed.