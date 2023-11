Veröffentlicht am 29.11.2023

Hamburg (em) Mit dem Ziel, den Straßentransport nachhaltiger zu gestalten, geht Hellmann Worldwide Logistics eine zukunftsweisende Partnerschaft mit shipzero ein. Das Hamburger Unternehmen hat sich auf die Messung und Reduzierung von CO2-Emissionen im weltweiten Güterverkehr spezialisiert. Die Zusammenarbeit baut auf einem seit April dieses Jahres erfolgreich laufenden Pilotprojekt auf. Im Rahmen der Kooperation unterstützt shipzero den gesamten Datenmanagement-Prozess und ermittelt die CO2-Emissionen für das globale Road-Geschäft von Hellmann. Dabei bezieht shipzero auch Primärdaten von externen Logistikpartnern in die Kalkulation mit ein, so dass die CO2-Messungen nicht – wie bisher marktüblich – auf Hochrechnungen und Durchschnittswerten basieren, sondern auf den tatsächlichen Verbrauchsdaten.

Um präzise Emissionswerte zu ermitteln, erfolgt über die Plattform von shipzero ein Datenaustausch zwischen Hellmann und seinen Transportpartnern, sodass präzise Scope-3-Emissionen pro Kunde, Sendung und Streckenabschnitt erhoben werden. Diese werden anschließend in die Berechnung des Corporate Carbon Footprints, externe Audits sowie Kunden- und Nachhaltigkeitsberichte integriert und unterstützen so die Einhaltung neuer regulatorischer Erfordernisse, die ab 2024 zum Tragen kommen. Durch die datenbasierte Aufbereitung und Analyse von Verkehrsdaten kann Hellmann konkrete Dekarbonisierungsprojekte innerhalb der Supply Chain identifizieren und gemeinsam mit seinen Partnern umsetzen.

„In der heutigen Welt ist Nachhaltigkeit ein Schlüsselthema und auch die gesetzlichen Vorschriften verlangen Transparenz in der Lieferkette. Hellmann hat sich dieser Herausforderung als einer der ersten großen Logistikdienstleister gestellt und setzt die innovative Technologie von shipzero ein, um auf Basis von Primärdaten präzise, sendungsbezogene CO2-Emmissionsberechungen für Road-Transporte zu erstellen. Damit reagieren wir nicht nur auf Kundenanforderungen und regulatorische Vorgaben, sondern können auf Basis der neu gewonnenen Datentransparenz unsere Lieferketten optimieren und den CO2-Ausstoß im Straßentransport reduzieren. Klar ist auch: Je mehr Primärdaten zur Verfügung stehen, desto präziser ist die Berechnung. Deshalb stehen wir im Moment in sehr engem Austausch mit unseren externen Transportdienstleistern, um sie in dieses zukunftsweisende Projekt zu integrieren“, so Jens Wollesen, Chief Operating Officer, Hellmann Worldwide Logistics.

„Unser Ziel ist es, für Hellmann eine tiefgreifende Transparenz und Entscheidungsfähigkeit über seinen Dekarbonisierungsprozess zu schaffen – und das nach verlässlichen internationalen Standards. Dafür bauen wir derzeit eine konsistente Datenbasis und Infrastruktur auf“, sagt Tobias Bohnhoff, Geschäftsführer von shipzero.