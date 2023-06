Veröffentlicht am 13.06.2023

Hamburg - Das europäische Logistikunternehmen Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und ABB, Technologieführer in der Elektrifizierung und Automatisierung, haben eine Partnerschaft vereinbart, um die Effizienz beim langfristigen Betrieb automatischer Lagerkransysteme zu stärken.









Als der HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) im Jahr 2002 in Betrieb genommen wurde, war dieser einer der ersten Containerterminals der Welt, auf dem automatische Lager­kran­systeme für den Container­umschlag eingesetzt wurden. Nach der erfolgreichen Implementierung am CTA wurden die automatischen Lager­kran­systeme auch am Container Terminal Burchardkai (CTB) eingeführt. An den beiden Terminals betreibt die HHLA heute mehr als 100 Lager­kran­systeme mit der Automatisierungs­technik von ABB.





Die Partnerschaft zwischen der HHLA und ABB hat das Ziel, Potenziale für die Weiter­entwicklung von Lager­kran­systemen sowie deren Einsatz, Wartung und Instand­haltung zu erschließen. Dieses Ziel soll insbesondere durch den Wissenstransfer aus der langjährigen Betriebs­erfahrung der HHLA und ABB’s Erfahrung durch die Bereit­stellung von Auto­matisierungs­lösungen für mehr als 1.000 Lager­kran­systeme weltweit erreicht werden. Die Partnerschaft läuft bis Ende 2025.





„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ABB im Bereich unserer automatischen Lager­kran­systeme. Mit ABB haben wir einen Partner mit einer hohen technischen Kompetenz an unserer Seite. Unser Ziel ist es, die Lager­kran­systeme zu optimieren und durch innovative Technik weiter­zuentwickeln“, erklärt Oliver Dux, Direktor Technik bei der HHLA.





„Mit 20 Jahren Erfahrung ist die HHLA der ideale Partner für ABB und wir freuen uns darauf, Lager­kran­systeme mit unterstützenden Werkzeugen und Methoden auf die nächste Stufe zu heben", sagt Uno Bryfors, Global Business Line Manager, Ports bei ABB Marine & Ports.



Foto: Automatische Lagerkransysteme am Container Terminal Altenwerder