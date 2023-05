Veröffentlicht am 16.05.2023

Hamburg - Die Hamburg Port Authority (HPA) und TUI Cruises haben einen langfristigen Kooperationsvertrag für die Versorgung der Schiffe der TUI Cruise Gruppe mit Landstrom unterzeichnet. Die Vereinbarung umfasst alle Schiffe der Marke TUI Cruises, wie z.B. „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 6“ sowie auch der Marke Hapag-Lloyd Cruises wie die „Hanseatic Spirit“, die „Nature“ sowie die „Europa 2“.



Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: „Die Landstrom-Versorgung im Hamburger Hafen ist europaweit Vorbild. Es bringt uns auf unserem Weg zur Verringerung der Klimafolgen merklich voran, wenn die Schiffe ihren Strom aus erneuerbaren Energien von Land beziehen, solange sie hier liegen. Das ist eine Perspektive für die gesamte Schifffahrt – ich freue mich, dass TUI Cruises gemeinsam mit uns auf diesem Weg vorangeht!“



„Durch den Vertragsabschluss kann nun ein signifikanter Anteil von Anläufen von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen mit Landstrom versorgt werden. Damit leisten wir gemeinsam mit TUI Cruises einen starken Beitrag zur Luftreinhaltung und zu Vermeidung von CO2-Emissionen im Hamburger Hafen“, sagt Jens Meier, CEO der HPA. Der erste Anlauf mit Landstrom-Versorgung ist heute, am 15.05., am Kreuzfahrtterminal Altona mit der „Mein Schiff 4“ erfolgt.



„Der Erreichung unserer Klimaschutzziele, d.h. unsere absoluten CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2019 signifikant zu senken – sind wir durch die grüne Landstromversorgung hier in Hamburg nun ein gutes Stück nähergekommen“, sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.