Junge Menschen für die duale Ausbildung begeistern: Das ist das Ziel der ersten bundesweiten Ausbildungskampagne der Industrie- und Handelskammern, die am Donnerstag, 9. März 2023, startet. „Obwohl eine Ausbildung unzählige Karrierechancen bietet, ist das Image – vor allem im Vergleich zum Studium – ausbaufähig“, sagt Hagen Goldbeck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein. „Gleichzeitig suchen viele Unternehmen derzeit händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs. Daher ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, gemeinsam für dieses gesellschaftlich und standortpolitische sehr bedeutende Thema zu werben.“Gemeinsam mit der Hamburger Agentur thjnk wollen die IHKs mit ihrer bundesweit angelegten Marketingoffensive die Attraktivität des Berufswegs Ausbildung deutlich erhöhen und mit einem positiven Lebensgefühl aufladen. Unter dem Motto „Jetzt #könnenlernen“ lädt die Kampagne alle Schülerinnen und Schüler sowie junge Menschen, die umsteigen wollen oder ein Studium abgebrochen haben, ein, in das Lebensgefühl Ausbildung einzutauchen.Herzstück der Kampagne sind die authentischen Erlebnisse der Auszubildenden Batuhan, Henk, Louis, Leona, Mahalia, Muhammet, Gjemil und Emily. Sie berichten in den sozialen Medien über Erfahrungen bei der Ausbildungssuche, teilen Tipps und Tricks für den Berufseinstieg und erzählen aus ihrem Leben neben der Ausbildung. Die positive Botschaft: „Ausbildung macht mehr aus uns!“ Auch eine Schleswig-Holsteinerin ist Teil der Kampagne: Meret Klöpfer ist gebürtige Kielerin, sie lernt Hotelfachfrau im Hotel Upstalsboom Wyk auf Föhr. Mehr zu Meret Klöpfer gibt es im Internet: www.ihk.de/sh/koennenlernen Die Social-Media-Kanäle sollen eine zentrale Anlaufstelle für die Generation Z sein, die sich Gedanken um ihre Zukunft macht. Ergänzend planen die IHKs zahlreiche regionale Aktionen zum Ausbildungsstart – dazu gehören Beratungsangebote, Azubi-Messen und auch klassische Außenwerbung.Zudem baut die Kampagne auf die Unterstützung der Unternehmen, für die es ein eigenes Werbemittelpaket gibt. Die mehr als 200.000 Ausbildungsbetriebe in Deutschland sind wichtige Multiplikatoren, um das Lebensgefühl Ausbildung zu transportieren. Die Kampagne ist auf mehrere Jahre angelegt, weitere Schwerpunkte sind in Vorbereitung.