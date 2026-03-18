Veröffentlicht am 18.03.2026

Raus aus dem Standard. Rein in echte Wirkung.

Wer heute Seminare, Tagungen oder Teamevents plant, braucht mehr als einen Raum mit Beamer. Unternehmen suchen Orte, die Fokus ermöglichen, Motivation steigern – und Menschen wirklich verbinden.

Genau dafür steht Center Parcs Bispinger Heide.

Warum Bispingen?

Arbeiten in inspirierender Naturkulisse Die Lüneburger Heide schafft Abstand vom Alltag – und Raum für neue Perspektiven.

Die Lüneburger Heide schafft Abstand vom Alltag – und Raum für neue Perspektiven. Flexible Übernachtungskonzepte Hotelzimmer oder Premium-Häuser für kleine Teams bis große Gruppen – alles auf einem Gelände. Kurze Wege, klare Organisation.

Hotelzimmer oder Premium-Häuser für kleine Teams bis große Gruppen – alles auf einem Gelände. Kurze Wege, klare Organisation. Maßgeschneiderte Business-Arrangements Seminar, Tagung, Strategieworkshop, Incentive, Teamevent oder Betriebsfeier – wir passen unsere Angebote flexibel an Ihre Ziele an.

Seminar, Tagung, Strategieworkshop, Incentive, Teamevent oder Betriebsfeier – wir passen unsere Angebote flexibel an Ihre Ziele an. Mehr als nur Meetingräume Bowlingturnier, Teambuilding in- und outdoor, gemeinsames Abendprogramm oder entspanntes Networking im Grünen – hier entstehen echte Verbindungen.

Ihr Mehrwert:

Höhere Motivation durch außergewöhnliches Setting

Stärkere Teamdynamik durch gemeinsame Erlebnisse

Effiziente Planung durch professionelle Begleitung

Kombination aus Business & Kurzurlaub – auch für mitreisende Familien attraktiv

Business darf produktiv sein. Und gleichzeitig begeistern.

Wenn Sie Ihr nächstes Firmenevent nicht nur organisieren, sondern bewusst inszenieren möchten – dann ist Bispingen der richtige Ort.

Lassen Sie uns sprechen.

#Meetings #Firmenevent #Teambuilding #Tagung #Incentive #Bispingen #LüneburgerHeide