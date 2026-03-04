Mitten im Städtedreieck Hamburg – Hannover – Bremen. Direkt an der A7. Mitten im Grünen.
- Standort: 29646 Bispingen
- 90 Hektar Parkfläche – davon 90 % Natur: Wasser, Wald & Wiesen
- Bis zu 3.412 Betten – ideal für große Gruppen & exklusive Formate
Ihre Möglichkeiten auf einen Blick
Unterkünfte
Erneuerte Ferienhäuser für 2–12 Personen sowie ein modernes Hotel mit 69 Zimmern inklusive Parkplätze – flexibel kombinierbar für jedes Eventformat.
Teambuilding | Sport | Action
Outdoor, Indoor, über und unter Wasser – mit eigenen professionellen Instruktoren. Von aktiv bis außergewöhnlich.
Flexible Businesspakete
4-, 8- oder 12-Stunden-Tagungspauschalen – transparent, kalkulierbar, individuell anpassbar.
Raum für Ideen. Fläche für Visionen.
Business- & Tagungscenter 8 kombinierbare Räume | 300 m² + 100 m² Foyer + Empfangsbereich
Wintergarten 240 m² lichtdurchflutete Atmosphäre
Multifunktionsfläche im Sport Center 700 m² für Indoor-Aktivitäten, Messen, Produktvorstellungen
Market Dome Restaurants, Bars, Shops, Supermarkt, Bowling, Aqua & Spa, Entertainment – alles an einem Ort.
Outdoorflächen bis 4.000 m² Ideal für temporäre Zelt- oder Hallenbauten.
Exklusive Parkanmietung möglich Für maximale Privatsphäre & Markeninszenierung (Vorlaufzeit mindestens 6 Monate)
Groß genug für Visionen. Flexibel genug für Details. Grün genug für neue Perspektiven.
Bereit für Ihr nächstes Event-Highlight?