Mitten im Städtedreieck Hamburg – Hannover – Bremen. Direkt an der A7. Mitten im Grünen.

Standort: 29646 Bispingen

29646 Bispingen
90 Hektar Parkfläche – davon 90 % Natur: Wasser, Wald & Wiesen

– davon 90 % Natur: Wasser, Wald & Wiesen Bis zu 3.412 Betten – ideal für große Gruppen & exklusive Formate

Ihre Möglichkeiten auf einen Blick

Unterkünfte

Erneuerte Ferienhäuser für 2–12 Personen sowie ein modernes Hotel mit 69 Zimmern inklusive Parkplätze – flexibel kombinierbar für jedes Eventformat.

Teambuilding | Sport | Action

Outdoor, Indoor, über und unter Wasser – mit eigenen professionellen Instruktoren. Von aktiv bis außergewöhnlich.

Flexible Businesspakete

4-, 8- oder 12-Stunden-Tagungspauschalen – transparent, kalkulierbar, individuell anpassbar.

Raum für Ideen. Fläche für Visionen.

Business- & Tagungscenter 8 kombinierbare Räume | 300 m² + 100 m² Foyer + Empfangsbereich

Wintergarten 240 m² lichtdurchflutete Atmosphäre

Multifunktionsfläche im Sport Center 700 m² für Indoor-Aktivitäten, Messen, Produktvorstellungen

Market Dome Restaurants, Bars, Shops, Supermarkt, Bowling, Aqua & Spa, Entertainment – alles an einem Ort.

Outdoorflächen bis 4.000 m² Ideal für temporäre Zelt- oder Hallenbauten.

Exklusive Parkanmietung möglich Für maximale Privatsphäre & Markeninszenierung (Vorlaufzeit mindestens 6 Monate)

Groß genug für Visionen. Flexibel genug für Details. Grün genug für neue Perspektiven.

