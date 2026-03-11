Veröffentlicht am 11.03.2026

1. Näher an Ihren Plänen

Seminar, Kongress, Tagung, Produkteinführung oder Vorstandssitzung – unsere modularen, modern ausgestatteten Räume mitten im Grünen passen sich flexibel Ihrem Format an. Professionelle Infrastruktur trifft auf inspirierende Naturkulisse.

2. Näher an Ihren Zielen

Wir schaffen Veranstaltungen, die nachhaltig wirken. Kreative Teamaktivitäten, vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten, zentral gelegene Meetingräume und durchdachte, maßgeschneiderte Abläufe machen aus Ihrem Event ein echtes Statement – effizient organisiert, alles an einem Ort.

3. Näher an Ihnen und Ihren Teilnehmern

Ein erfahrenes Business-Team begleitet Sie persönlich von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Hotelzimmer inklusive PKW-Stellplätzen, Premium- und VIP-Häuser für 2–12 Personen, vielfältige Restaurantangebote sowie individuelle Teambuilding-Programme – zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Und zwischen Wald und See finden Ihre Teilnehmer Raum zum Auftanken.

4. Näher an Natur und Verantwortung

Nachhaltigkeit ist für uns gelebte Haltung. Mit starken regionalen Partnern, kurzen Lieferwegen und einem bewussten Umgang mit Ressourcen gestalten wir Veranstaltungen mit echtem Mehrwert – für Ihr Unternehmen und für die Region.

Meetings & Events in der Bispinger Heide Ihr Ort für außergewöhnliche Firmenevents

Ob Strategie-Offsite, Workshop, Incentive, Seminar oder Betriebsausflug – bei uns ist alles „unter einem Dach“ möglich: moderne Tagungsflächen, komfortable Hotelzimmer, Premium- oder exklusive VIP-Häuser und ein vielfältiges Aktivitätsangebot für Spiel, Sport und Erlebnis.

Ruhig in der Natur gelegen – und dennoch perfekt organisiert. Professionell geplant – und dennoch überraschend anders.

Center Parcs Business Solutions Bispinger Heide – der Ort, an dem Business Wirkung entfaltet.

Wann entdecken Sie uns?