Veröffentlicht am 20.01.2026

Bad Bramstedt. NAVICARE-MED, der Betreiber der Auenlandklinik in Bad Bramstedt, übernimmt weiteren Standort. Nach intensiver und sorgfältiger Vorbereitung konnten heute die Verträge für die Übernahme des Krankenhauses in Schwabach unterzeichnet und damit die Weichen für den Erhalt der Gesundheitsversorgung vor Ort gestellt werden. Sofern die Gläubiger und das zuständige Gericht dem Insolvenzplan zustimmen, kann die finale Übernahme durch die NAVICARE-MED zu Beginn des 2. Quartals 2026 erfolgen.

Ein großer Dank gilt allen Beteiligten für die Unterstützung, das vereinte Handeln und die klare gemeinsame Zielsetzung: Durch die professionelle und transparente Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl sowie den Beratern von Aurantia Legal & Tax, Roland Berger IMPEX, dem Team von Engmann & Steininger, der Stadt Schwabach und den Rückhalt der Mitarbeiter:innen konnte der Grundstein zur Fortführung des Standortes und der Gesundheitsversorgung hier in der Region gelegt werden.

Ziel der Übernahme ist es, den Krankenhausstandort langfristig zu sichern und ihm unter veränderten Rahmenbedingungen eine stabile Zukunftsperspektive zu geben. Das Gesundheitswesen befindet sich bundesweit im Umbruch. Steigende Anforderungen, gesetzliche Reformen und veränderte Versorgungsbedarfe stellen viele Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund versteht die NAVICARE-MED ihr Engagement in Schwabach als bewusste Übernahme von Verantwortung – für die medizinische Versorgung der Region ebenso wie für die Menschen, die mit dem Krankenhaus verbunden sind.

„Ein Krankenhaus ist für eine Stadt weit mehr als eine Einrichtung. Es ist ein Ort, an dem Menschen Hilfe erfahren und an dem Vertrauen eine zentrale Rolle spielt. Dieses Vertrauen wollen wir bewahren. Ziel ist es, das Krankenhaus Schwabach auf ein tragfähiges Fundament zu stellen, das medizinische Qualität, wirtschaftliche Stabilität und Menschlichkeit miteinander verbindet. Dabei gehe es nicht um kurzfristige Veränderungen, sondern um eine Ausrichtung, die den Standort dauerhaft stärkt und sinnvoll in die regionale Versorgungslandschaft einbindet.“ betont Dr. Stephan Engels de Rey.

Auch die Mitarbeitenden stehen im Fokus der neuen Trägerschaft. Sie gelten als das Rückgrat der Versorgung und sollen bei anstehenden Entwicklungen verantwortungsvoll mitgenommen werden. Gleichzeitig soll das Krankenhaus ein verlässlicher Arbeitgeber in der Region bleiben.

Mit der Übernahme verbindet die NAVICARE-MED das Ziel, das Krankenhaus Schwabach als festen Bestandteil der regionalen Gesundheitsversorgung zu erhalten – und es so weiterzuentwickeln, dass die Menschen vor Ort auch in Zukunft auf eine verlässliche medizinische Versorgung zählen können.

„Übernahmen im Gesundheitswesen sind äußerst komplex und häufig von Unsicherheit, Gerüchten und fehlender Klarheit geprägt. Umso bemerkenswerter ist es, wenn ein Prozess von Anfang an durch alle Beteiligte transparent, nachvollziehbar und offen geführt wird. In Schwabach erleben wir genau das: klare Kommunikation, ein erkennbares Verantwortungsbewusstsein und das ehrliche Bemühen zum Erhalt der Gesundheitsversorgung hier vor Ort. Diese Form der Offenheit ist keineswegs selbstverständlich – sie schafft Vertrauen und bildet die Grundlage dafür, dass ein Krankenhaus nicht nur übernommen, sondern wirklich weitergetragen wird“, so Yenna Haack.