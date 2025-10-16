Veröffentlicht am 16.10.2025

BMS setzt Branchenstandard: Erstes deutsches Unternehmen mit elektrischen einflügeligen Flügeltoren

BMS sorgt für eine Innovation im deutschen Torbau: Als erster Anbieter in Deutschland bringt das Unternehmen vollautomatische, elektrische einflügelige Flügeltore auf den Markt. Damit erweitert BMS sein Produktportfolio um eine Lösung, die Funktionalität, Design und Sicherheit in idealer Weise vereint.

Die neuen Flügeltore von BMS überzeugen durch ihre kompakte Bauweise, einen leisen und leistungsstarken Antrieb sowie eine intelligente Steuerungstechnologie. Dank moderner Sensorik und automatischer Hinderniserkennung erfüllen sie höchste Sicherheitsstandards und lassen sich problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren.

Mit der Markteinführung dieser neuartigen elektrischen Einflügel-Flügeltore unterstreicht BMS seine Rolle als Innovationsführer im deutschen Torbau. Das Unternehmen setzt damit ein deutliches Zeichen für zukunftsorientierte, nachhaltige und komfortable Torlösungen „Made in Germany“.