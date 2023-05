Veröffentlicht am 16.05.2023

Kiel -Sie haben sich unter knapp 30.000 Prüfungsteilnehmern durchgesetzt und dürfen sich nun Bundesbeste nennen: Neun Auszubildende aus Schleswig-Holstein erhielten am 15. Mai 2023 in einer Feierstunde in Berlin ihre offizielle Ehrung. „Ich freue mich sehr, dass neun der deutschen Super-Azubis in unserem Bundesland gelernt haben und gratuliere ihnen herzlich zu dieser herausragenden Leistung“, sagte Hagen Goldbeck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein, der an der Zeremonie in Berlin teilnahm.



Insgesamt waren im Jahrgang 2022 in 208 Ausbildungsberufen 2016 Bundesbeste vertreten, denn mehrmals erreichten zwei Beste im selben Ausbildungsberuf exakt die gleiche Punktzahl in ihren Prüfungen. Peter Adrian, Präsident der DIHK, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern und überreichten ihnen Pokale und Urkunden. An der Preisverleihung nahmen rund 900 Gäste teil – außer Eltern und Angehörigen der Besten auch Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern.



„Wir gratulieren den ehemaligen Auszubildenden zu ihren herausragenden Leistungen und danken den ausbildenden Betrieben ebenso wie den Eltern der Preisträger für deren Engagement und motivierenden Zuspruch“, so Hagen Goldbeck. „Auch die Leistungen der Ausbilderinnen und Ausbilder, ohne die eine so erfolgreiche Berufsqualifizierung nicht denkbar wäre, verdienen unsere höchste Anerkennung. In Deutschland haben wir eine sehr gute berufliche Bildung. Leider sind die Vorteile einer Ausbildung nicht allen jungen Menschen und deren Eltern bewusst: gute Verdienstaussichten, beste Chancen auf eine unbefristete Übernahme und hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind nur einige Pluspunkte, mit denen wir verstärkt bei Schulabgängern werben müssen.“



Eine Bestenehrung ist immer ein besonderes Ereignis, an dem verschiedene Berufsbilder zusammenkommen und spannende Einblicke ermöglichen. Jonas Haase aus Stapel sagt zu seinem Beruf des Rohrleitungsbauers bei der H. Iwers & Sohn GmbH & Co. KG: „Mich fasziniert, welche Systeme unter der Erde liegen und wie sie funktionieren. Außerdem gefällt mir das Arbeiten im Team und an der frischen Luft.“ Den Brauer und Mälzer Tobias Gottschlich aus der Flensburger Brauerei Emil Petersen & Co. KG ist von der Komplexität seines Berufs beeindruckt: „Man arbeitet mit einem simpel erscheinenden Produkt, das seit Jahrhunderten viele Menschen begeistert und zum Brauen ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Technologien und Kompetenzen erfordert.“



Ausgezeichnet als Bundesbeste in ihrem Ausbildungsberuf aus Schleswig-Holstein wurden:



• Lukas Gerngroß (Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck),

• Tobias Gottschlich (Brauer und Mälzer, Flensburger Brauerei Emil Petersen GmbH & Co. KG, Flensburg),

• Jonas Haase (Rohrleitungsbauer, H. Iwers & Sohn GmbH & Co. KG, Stapel),

• Andreas Jacobsen (Anlagenmechaniker, Bilfinger Life Science Nutrition GmbH, Flensburg),

• Hanna Kroninger (Tierpflegerin Fachrichtung: Forschung und Klinik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck),

• Laura Sophie Maydag (Glasapparatebauerin, Won Ik Quartz Europe GmbH, Geesthacht),

• Anne-Dörte Rohde (Schifffahrtskauffrau Fachrichtung: Trampfahrt, AHLMANN-ZERSSEN GMBH, Rendsburg),

• René Schleyer (Tierpfleger Fachrichtung: Tierheim und Tierpension, Tier-, Natur- und Jugendzentrum, Kappeln) und

• Katharina Westphal (Immobilienkauffrau, IVO - Immobilienverwaltungsgesellschaft Ostsee mbH Scharbeutz, Neustadt in Holstein)



Auf dem beigefügten Foto zu sehen sind (v.l.n.r.): Moderator Thore Schölermann, die Bundesbesten René Schleyer, Tobias Gottschlich, Jonas Haase, Laura-Sophie Maydag, die Vorsitzende des DIHK-Bildungsausschusses Swaantje Creusen, die Bundesbeste Anne-Dörthe Rohde und DIHK-Präsident Peter Adrian.