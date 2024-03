Veröffentlicht am 04.03.2024

Neumünster (em) Bei der Suche nach Fachkräften unterstützt die NordBau den Bausektor in diesem Jahr mit einem eigenen Bereich in Halle 1. Firmen der Bauwirtschaft haben dort die Möglichkeit, eine Standfläche zu buchen, auf der es ausschließlich um die Gewinnung von neuen Mitarbeitern geht. Die NordBau ist seit jeher ein Branchentreff, auf dem Produkte in Augenschein genommen und Kontakte geknüpft werden.

Warum dort nicht auch passende neue Fachkräfte treffen und sie für das eigene Unternehmen begeistern. Wir laden Firmen ein, diese Plattform für das Recruiting zu nutzen. Interessierte Fachbesucher sind herzlich willkommen, sich dort gezielt nach neuen Karrierechancen umzusehen – sei es für den Wechsel oder den Wiedereinstieg.

Weiterhin bietet das Institut für Talententwicklung die Nordjob Bau an. Im Rahmen der NordBau können sich Schüler am Donnerstag gezielt über Ausbildungsmöglichkeiten bei verschiedenen Vertretern der Baubranche informieren. Terminierte Einzelgespräche und gemeinsame Rundgänge sollen den zukünftigen Fachkräften einen Überblick über die Berufsperspektiven bei den teilnehmenden Firmen verschaffen oder auch ganz konkret die weiteren Schritte hin zu einem Ausbildungsplatz vereinbaren.

Firmen, die sich für die Sonderfläche in Halle 1 interessieren, können sich gerne bei der Messe-leitung melden unter: messeleitung@nordbau.de oder 04321-910 190.