Veröffentlicht am 11.10.2024

Norderstedt (em) In einer Talkrunde auf der EXPO REAL in München wurden grüne Projekte der NORDGATE-Region präsentiert, insbesondere der Wasserstoff-Hub in Neumünster, der von dem Schweizer Unternehmen INFENER realisiert wird.

CEO Joel Vogl erklärte: „In Schleswig-Holstein gibt es enorme Überschusskapazitäten in Form von grünem Strom. Wir haben Neumünster bewusst ausgesucht, weil wir Impulse für die dezentrale Wasserstoffwirtschaft setzen und damit eine Blaupause schaffen wollen, die weit über die Landesgrenzen von Schleswig-Holstein hinausstrahlen wird.“ Vom 7. bis 9. Oktober 2024 war NORDGATE auf der EXPO REAL vertreten, der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. Über 40.000 Teilnehmende aus 75 Ländern und Regionen sowie 1.778 Ausstellende aus 34 Ländern zeigten, dass die Immobilienbranche trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen vorsichtig optimistisch nach vorne blickt.

Die von NORDGATE veranstaltete Talkrunde „Grüne Leuchtturmprojekte im Norden“ hatte hochkarätige Gäste, darunter Joel Vogl, CEO der INFENER AG, sowie Payam Hazin, Geschäftsführer der Hadi Teherani Solar GmbH. Sie diskutierten gemeinsam mit Ober-/Bürgermeister:innen der NORDGATE-Region. Die Moderation übernahm Sarah Maria Schlesinger, Geschäftsführerin von Blackprint. Payam Hazin berichtete von der Integration der Solaranlage auf dem Dach des H2-Hubs: „Wir werden aus der überschüssigen Energie nicht nur Wasserstoff produzieren, sondern auch Abwärme und Sauerstoff – ein ganzheitliches Konzept.“ Tobias Bergmann, Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, betonte die wichtige Rolle von Energie als Standortfaktor: „Energie wird sich in Zukunft völlig anders gestalten. Wir können nicht mehr auf fossile Energieträger bauen, und dann wird Industrie auch dorthin kommen, wo die neue Energie vorhanden ist.“

EQ Businesspark Quickborn

Thomas Beckmann, Bürgermeister der Stadt Quickborn, berichtete von begeisterten Reaktionen der Gewerbetreibenden auf den EQ Businesspark, den ersten fossilfreien Gewerbepark in Schleswig-Holstein: „Wir könnten das Gebiet dreimal vermarkten. Durch die Nähe zur A7 und zum Hamburger Flughafen verbindet sich hier Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit.“

Grüner Wohnungsbau in Norderstedt

Katrin Schmieder, Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, stellte das innovative Wohnungsbauprojekt UBS4 vor, bei dem 71 geförderte Wohnungen nachhaltig errichtet werden. „Wir bauen mit recycelten Klinkern, Geopolymerbeton und einem Holzgerüst – das ist bisher einmalig im Wohngeschossbau.“ Sie begleitete NORDGATE zum ersten Mal auf die EXPO REAL und zeigte sich begeistert über die Resonanz der Messegäste: „Ich erlebe, dass das Interesse an unserem Standort wirklich groß ist.“

Eine gute Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken bot auch die Veranstaltung „Hurry to Curry” am zweiten Messetag, bei der NORDGATE traditionell zur Currywurst einlud. „Wir freuen uns, dass wir auf der EXPO REAL die zukunftsweisenden und nachhaltigen Entwicklungen in unserer Region in den Fokus rücken konnten“, erklärt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. „Seit 2008 arbeiten unsere sechs Wirtschaftsförderungen Hand in Hand, um nicht nur ihre Gewerbeflächen gemeinsam zu vermarkten, sondern auch optimale Rahmenbedingungen für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu bieten."

Die Kooperation NORDGATE präsentierte sich als zweitstärkste Wirtschaftsregion des echten Nordens am Schleswig-Holstein-Stand.

Foto (v.l.n.r.): Payam Hazin, Geschäftsführer und Gesellschafter der Hadi Teherani Solar GmbH; Joel Vogl, CEO und Co-Founder der INFENER AG; Thomas Beckmann, Bürgermeister von Quickborn; Katrin Schmieder, Oberbürgermeisterin von Norderstedt; Tobias Bergmann, Oberbürgermeister von Neumünster; Sarah Maria Schlesinger, Geschäftsführerin und Gesellschafterin von Blackprint.