Veröffentlicht am 03.06.2026

Norderstedt. Als sich die Real Estate Arena vor fünf Jahren gründete, war NORDGATE der erste Aussteller, der sich einen Platz auf der neuen Messe sicherte. Am 10. und 11. Juni ist die Standortkooperation bereits zum fünften Mal in Hannover, um die Vorteile der zweitstärksten Wirtschaftsregion Schleswig-Holsteins zu präsentieren.

Am Stand H30 geht es dieses Jahr jedoch nicht nur um Gewerbeflächen, sondern auch um das „Gesicht des Nordens“. Als besondere Messeaktion am Stand hat NORDGATE nämlich den preisgekrönten Schnellzeichner Daniel Stieglitz engagiert. Dieser zeichnet in nur fünf Minuten persönliche Karikaturen der Besucherinnen und Besucher. Während die Porträts in kürzester Zeit fertig sind, geht es in den Messegesprächen um langfristige Perspektiven: NORDGATE präsentiert die Standortvorteile der sechs Kommunen Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt.

Im Fokus stehen baureife Gewerbeflächen, die gute Erreichbarkeit von Hamburg und Skandinavien sowie der One-Stop-Service mit einer festen Ansprechperson für den gesamten Ansiedlungsprozess. Warum die Real Estate Arena für diese Gespräche das ideale Umfeld bietet, erklärt EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann: „Das Motto der REA lautet ‚mutig. kontrovers. nah dran.‘ Vor fünf Jahren war es tatsächlich mutig, auf ein komplett neues Messeformat zu setzen. Doch die REA hat sich schon lange als unverzichtbare Plattform etabliert. Sie ist pragmatisch, ehrlich und direkt. Genau mit dieser Haltung treten auch unsere sechs Kommunen auf. Wer bei uns Flächen sucht, bekommt norddeutsche Verbindlichkeit, direkte Anbindung an die A7 und schnelle Entscheidungen aus einer Hand.“ Wer seinen Besuch am Stand H30 schon jetzt vorbereiten möchte, kann sich online bei NORDGATE einen „Routenplaner“ mit einer Checkliste für die Flächenplanung herunterladen. Weitere Informationen und Terminvereinbarungen unter: www.nordgate.de/rea26.