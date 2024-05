Veröffentlicht am 28.05.2024

Norderstedt (em) Vom 5. bis 6. Juni 2024 wird NORDGATE wieder auf der Real Estate Arena in Hannover vertreten sein. Seit der erfolgreichen Premiere im Jahr 2022 hat sich die Messe als wichtige Plattform für die mittelständische Immobilien- und Baubranche etabliert. Mit ihrem einzigartigen Netzwerk aus sechs Kommunen wird die Gewerbeflächen-Vertriebskooperation NORDGATE auch in diesem Jahr wieder eine Botschafterrolle für die Region nördlich von Hamburg einnehmen.

Ein Highlight der Messe ist die von NORDGATE präsentierte Podiumsdiskussion mit dem renommierten Umweltforscher Prof. Dr. Michael Braungart und Ökobau-Vorreiter Sebastian Schels.

Arena-Bühne, 6. Juni um 11.45 Uhr: „Fix your sh*t: Gebäudemacher sind Morgenmacher. Visionär vs. Wirklichmacher: So baut man Cradle-to-Cradle-Gebäude."

Im Gespräch:

Der Visionär: Prof. Dr. Michael Braungart, Gründer und Geschäftsführer der BRAUNGART EPEA - Internationale Umweltforschung GmbH. Der Nachhaltigkeitspionier entwickelte in den 90er Jahren das Designprinzip „Cradle to Cradle“, das die potenziell unendliche Zirkulation von Materialien in Kreisläufen beschreibt. Der Wirklichmacher: Sebastian Schels, geschäftsführender Gesellschafter & CEO (Chief Environmental Officer) der RATISBONA Handelsimmobilien. Der Sohn des Gründers der Supermarktkette Netto entwickelt Lösungen für klimapositives und kreislauffähiges Bauen im Bereich der Handelsimmobilien. Moderation: Susanne Sakellariou, Gründerin und Geschäftsführerin von FOR!MPACT.

Nach der Diskussion lädt NORDGATE zu einem Get-together mit Michel Braungart am Stand G52 ein. Hier können sich die Besucherinnen und Besucher über Kreislaufwirtschaft in der Immobilienbranche austauschen und sich über freie Gewerbeflächen nördlich von Hamburg informieren.

„Wir freuen uns, das hochkarätig besetzte Panel zu präsentieren, das sich den zentralen Herausforderungen der Immobilienwirtschaft und unserer Gesellschaft widmet“, erklärt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. „NORDGATE unterstützt Schleswig-Holstein in seinem Bestreben, bis 2040 das erste klimaneutrale Industrieland zu werden. Wie Prof. Dr. Michael Braungart sind auch wir davon überzeugt, dass die Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden können. Seit 2008 ziehen unsere Wirtschaftsförderungen an einem Strang, um optimale Rahmenbedingungen für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.“

Die Ansiedlung von Northvolt ist ein Meilenstein auf dem Weg Schleswig-Holsteins zum Energiewendeland Nr. 1. Mit dem geplanten Wasserstoff-Hub in Neumünster entsteht ein weiteres Leuchtturmprojekt für erneuerbare Energien. In Quickborn gibt es bereits das erste Gewerbegebiet des Landes, das komplett ohne fossile Brennstoffe auskommt. Marc-Mario Bertermann: „Alle Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln, profitieren von diesen Möglichkeiten und können sie mitgestalten. Wir nehmen an der REAL ESTATE ARENA teil, um weitere Interessierte von den Potenzialen unserer Region an der A7 zu überzeugen“.

Mit dabei am NORDGATE-Stand ist auch das Start-up EstateOps aus Norderstedt, das vom Accelerator Gateway49 gefördert wird. Die Geschwister Katja und Carlo Kuhnert haben eine App-Software für die effektive Mieterkommunikation von Hausverwaltungen entwickelt. Diese präsentieren sie am NORDGATE-Stand und auf der Arena-Bühne im Rahmen der „REAL PITCHES“, Europas größtem PropTech-Pitch.

Die Teams von NORDGATE und EstateOps freuen sich auf Ihren Besuch am Stand 52G. Noch kein Messeticket? Schicken Sie uns gern eine Anfrage unter www.nordgate.de/rea24.

Foto: links Michael Braungart ©Raphael Gabauer rechts Sebastian Schels