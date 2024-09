Veröffentlicht am 25.09.2024

Norderstedt (em) Vom 7. bis 9. Oktober 2024 ist NORDGATE wieder auf der EXPO REAL in München vertreten. Die EXPO REAL ist die größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. NORDGATE präsentiert sich als zweitstärkste Wirtschaftsregion des echten Nordens am Schleswig-Holstein-Stand B2.330.

Ein Highlight der Messe ist der von NORDGATE veranstaltete Talkrunde „Grüne Leuchtturmprojekte im Norden" am 7. Oktober um 15 Uhr, Stand B2.330 (Schleswig-Holstein).



Im Gespräch sind:

• Hadi Teherani – Architekt, Designer und Visionär aus Hamburg

• Payam Hazin – Geschäftsführer der Hadi Teherani Solar GmbH

• Tobias Bergmann – Oberbürgermeister der Stadt Neumünster

• Katrin Schmieder – Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt

• Thomas Beckmann – Bürgermeister von Quickborn

Moderation: Sarah Maria Schlesinger, Geschäftsführerin von Blackprint. In der Diskussion werden wegweisende Projekte aus der NORDGATE-Region vorgestellt:

• Der Wasserstoff-Hub in Neumünster: Das aufsehenerregende Gebäude des Stararchitekten Hadi Teherani wird nicht nur grünen Wasserstoff produzieren, sondern auch ein Besucher- und Forschungszentrum beherbergen.

• Das Wohnungsbauprojekt UBS4 in Norderstedt: 71 geförderte Mietwohnungen reduzieren den CO₂-Ausstoß durch den Einsatz von Geopolymerbeton und Holzrahmenbauweise um bis zu 75 %.

Der EQ Businesspark in Quickborn: Der Businesspark ist das erste Gewerbegebiet in Schleswig-Holstein, das vollständig ohne fossile Brennstoffe auskommt.

„Wir freuen uns, mit diesem hochkarätig besetzten Talk zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklungen in unserer Region in den Fokus zu rücken", erklärt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. „Die hier vorgestellten grünen Leuchtturmprojekte zeigen eindrucksvoll, wie wir in der NORDGATE-Region Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Wachstum miteinander verbinden. Diese Projekte sind nicht nur für unsere Region wichtig, sondern können richtungsweisend sein. Sie zeigen, wie wir gemeinsam kreative Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels entwickeln und gleichzeitig attraktive Standorte für Unternehmen schaffen."

NORDGATE unterstützt aktiv das Ziel Schleswig-Holsteins, bis 2040 das erste klimaneutrale Industrieland zu werden. Seit 2008 arbeiten die sechs Wirtschaftsförderungen Hand in Hand, um ihre Wirtschaftsregion gemeinsam zu vermarkten und tragen damit zu optimalen Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum bei.

Das NORDGATE-Team freut sich auf Ihren Besuch am Stand B2.330 oder unter nordgate.de/exporeal Am 8. Oktober um 12 Uhr laden wir Sie außerdem bei „Hurry to Curry“ traditionell zur Currywurst (auch vegetarisch) ein.