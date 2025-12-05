Veröffentlicht am 05.12.2025

Wahlstedt. Mit der offiziellen Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie und der ersten vollständig nachhaltigen Green Factory setzt die pelzGROUP einen weiteren Meilenstein in der hochspezialisierten Herstellung technischer Vliesstoffe. Die neue Anlage gilt als die modernsten Produktionsstätten ihrer Art weltweit.

Der Weg zu dieser führenden Position begann 2015 mit der Entwicklung eines neuen hochfunktionalen Vliesstoffs für spezielle Lebensmittelverpackungen, der besondere Anforderungen an Materialstruktur, Qualität und Prozesssicherheit erfüllte. Aus einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt entstand eine internationale Erfolgsgeschichte, die den Standort Wahlstedt zu einem zentralen Innovationshub machte.

Mit dem Aufbau der ersten Produktionslinie im Jahr 2017 schuf die pelzGROUP eine weltweit führende Anlage für hochpräzise Nonwoven-Materialien. Die konsequente Spezialisierung auf technische Vliesstoffe für anspruchsvolle Lebensmittelverpackungen ist international einzigartig.

Technologien wie Zero-Splice, KI-gestützte optische Überwachungssysteme und modernste Laborumgebungen machen Wahlstedt heute zu einem international anerkannten Center of Excellence für Innovationen im Bereich funktionaler Vliesstoffe.

Parallel zu marktseitigen Entwicklungen wächst der weltweite Bedarf an hochwertigen technischen Vliesstoffen kontinuierlich. Branchenanalysen prognostizieren in den kommenden Jahren ein dynamisches Wachstum von jährlich 30%.

Um steigenden Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden und zugleich die Versorgungssicherheit durch Redundanz zu erhöhen, fiel vor 18 Monaten die Entscheidung, eine technologisch identische Produktionslinie aufzubauen. Mit einem Investitionsvolumen von über 15 Mio. Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte, mit der sich das Familienunternehmen pelzGROUP wiederholt eindeutig zum Standort Deutschland bekennt. Würde man die Fasern, die jede Stunde auf dieser Linie verarbeitet werden, aneinander legen, so ergäbe sich eine Länge von 2,8 Mio. km – also 50mal um die Welt in nur einer Stunde.

Die Vliesstofflinie ist eingebettet in die erste vollständig nachhaltige Green Factory des Familienunternehmens. Modernste Wärmepumpensysteme sorgen für energieeffizientes Heizen und Kühlen aller Produktions- und Büroflächen. Zu Beginn des kommenden Jahres geht zudem eine großflächige Photovoltaikanlage in Betrieb, sodass am Standort ausschließlich erneuerbare Energie genutzt wird. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in den Bereichen CO₂-Einsparung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit innerhalb der globalen Vliesstoffbranche.

Die Errichtung neuen Produktionslinie und der Green Factory war das umfassendste Projekt der Unternehmensgeschichte. „Wir sind außerordentlich stolz auf das, was unser Team hier geschaffen hat“, betont CEO Dr. Nikolas Bastian. „Diese Leistung wäre ohne Engagement, Expertise und Leidenschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Wahlstedt nicht möglich gewesen. Unser herzlicher Dank gilt allen

Beteiligten.“