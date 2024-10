Veröffentlicht am 30.10.2024

Kiel (em) Die Top 5 unter allen 64 Einreichungen für den Deutschen Tourismuspreis hat das ÖPNV-Modellprojekt SMILE24 erreicht. Das gab die Expert*innen-Jury der anerkannten Auszeichnung am 30. Oktober, bekannt. Die tatsächliche Preisverleihung findet am 26. November 2024 im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Hamburg statt. Dort entscheidet sich, welches innovative Projekt am Ende gewinnt.

In der Begründung für die Nominierung heißt es unter anderem: „SMILE 24 sticht aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes der User Experience, Besuchendenlenkung und Verknüpfung positiv heraus und dient damit als einzigartiges Vorzeigeprojekt in Sachen Mobilität. Es zeigt, wie die Verbindung verschiedener Mobilitätsangebote und Partner:innen gelingen kann und als erstes umgesetztes integriertes Mobilitätskonzept in einer touristischen Region einen hohen Nutzen nicht nur für Gäste, sondern auch und vor allem für Einheimische stiftet.“

Schleswig-Holsteins Verkehrs- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen freut sich über den nächsten Schritt auf dem Weg zum Siegertreppchen: „SMILE24 ist das deutschlandweit umfangreichste ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum und greift damit gleich zwei zentrale Herausforderungen des nachhaltigen Tourismus auf: die Reduzierung von CO2-Emissionen durch touristische Mobilität und die Verbesserung der Anbindung im ländlichen Raum. Das ist einmalig und ich freue mich sehr, dass Schleswig-Holstein hier Vorreiter sein kann und zeigt, wie moderne Mobilität im Tourismus gestaltet werden kann.“

Hans-Jürgen Lütje, Vorsitzender des Tourismusverbands Schleswig-Holstein (TVSH), ergänzt: „Tourismus ist ohne Mobilität nicht denkbar. Dabei wünschen sich immer mehr Menschen, klimafreundlich und umweltverträglich zu verreisen. Und auch in der Tourismusstrategie 2030 des Landes Schleswig-Holstein hat die Nachhaltigkeit oberste Priorität. Deshalb begrüßt der TVSH es, dass die Schlei-Region ihre Gäste seit März 2024 nicht nur mit ihrer einzigartigen Natur und kulturellen Schätzen, sondern auch mit einem innovativen und klimafreundlichen Mobilitätsangebot begeistert. An der Schnittstelle Mobilität und Tourismus leistet das Projekt SMILE24 einen wichtigen, impulsgebenden Beitrag und kann Vorbild für Reiseziele in ganz Deutschland sein.“

Dass SMILE24 nicht nur für den Nahverkehr, sondern auch für die Tourismusbranche eine Innovation ist, hebt NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck hervor: „SMILE24 ist innovativ, nachhaltig und übertragbar auf andere ländliche Räume, die touristisch hoch frequentiert sind. Damit konnten wir bei der Fachjury punkten und sind gespannt auf die finale Platzierungsentscheidung im November.“

Ab jetzt: Abstimmung für SMILE24 beim Publikumspreis

Zwei Wochen lang – vom 30. Oktober 10 Uhr bis 13. November 18 Uhr können zudem alle Interessierten am Online-Voting des ADAC-Publikumspreises für SMILE24 abstimmen: https://www.deutschertourismuspreis.de/innovationsfinder/smile24.html

Der Deutsche Tourismuspreis wird seit dem Jahr 2005 jährlich verliehen. Es gibt drei Platzierungen und einen Publikumspreis. Die Jury setzt sich zusammen aus Tourismusexpert*innen ergänzt durch die Gewinner*innen des Vorjahres und einen wissenschaftlichen Beirat. Der Preis gilt als die höchste Auszeichnung der Branche in Deutschland und ist mit einer hohen Reputation und Aufmerksamkeit verbunden.