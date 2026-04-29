Veröffentlicht am 29.04.2026

Bad Segeberg. Das Immobilienrecht hat in den letzten Jahren – nicht zuletzt durch gesetzgeberische Eingriffe, die mehr Transparenz und Verbraucherschutz schaffen sollen – spürbare Veränderungen erfahren. Eine dieser Änderungen, die insbesondere für Makler und unternehmerisch tätige Auftraggeber relevant ist, betrifft das sogenannte Textformerfordernis bei Maklerverträgen. Dieses Formerfordernis, das häufig unterschätzt wird, kann im Streitfall entscheidend sein – insbesondere dann, wenn Provisionsansprüche durchgesetzt werden sollen.

Doch wann genau gilt die Textform, welche Immobilien sind betroffen und welche praktischen Konsequenzen ergeben sich daraus?

Zunächst ist festzuhalten, dass das Textformerfordernis gemäß § 656a BGB für Maklerverträge gilt, die den Nachweis oder die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser betreffen. Der Gesetzgeber hat damit bewusst einen bestimmten Ausschnitt des Immobilienmarktes adressiert – nämlich jene Objekte, die typischerweise von Verbrauchern zu eigenen Wohnzwecken erworben werden. Maklerverträge, die sich auf solche Immobilien beziehen, müssen daher zwingend in Textform abgeschlossen werden, was bedeutet, dass eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger vorliegen muss – etwa per E-Mail, Fax oder unterschriebenem Dokument.

Nicht erfasst sind hingegen Verträge über gewerblich genutzte Immobilien, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke ohne konkrete Wohnbebauung oder auch gemischt genutzte Objekte, sofern der Schwerpunkt nicht eindeutig auf der privaten Wohnnutzung liegt. Gerade in der Praxis, in der Immobilien nicht immer klar einer Kategorie zugeordnet werden können, entstehen hier Abgrenzungsfragen, die – je nach Einzelfall – rechtlich anspruchsvoll sein können.

Für Unternehmer und Makler, die regelmäßig mit unterschiedlichen Objektarten arbeiten, bedeutet dies, dass sie ihre Vertragsprozesse sorgfältig prüfen sollten. Wer etwa einen Maklervertrag mündlich abschließt, obwohl es sich um ein Einfamilienhaus handelt, riskiert, dass der Vertrag unwirksam ist – mit der Folge, dass kein Provisionsanspruch besteht. Dies gilt selbst dann, wenn die Vermittlungsleistung erfolgreich war, was für viele Marktteilnehmer überraschend sein kann.

Besonders relevant ist das Textformerfordernis auch im digitalen Zeitalter, in dem Verträge zunehmend elektronisch geschlossen werden. Zwar erleichtert die Textform den Abschluss gegenüber der strengen Schriftform, doch sie erfordert dennoch eine dokumentierte und nachvollziehbare Kommunikation. Ein bloßes Telefongespräch – selbst wenn es detailliert geführt wird – genügt nicht. Vielmehr muss der Inhalt des Maklervertrags in einer Form festgehalten werden, die dauerhaft gespeichert und wiedergegeben werden kann.

In der Praxis empfiehlt es sich daher, standardisierte Vertragsdokumente zu verwenden, die – idealerweise elektronisch versendet und bestätigt werden – den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig sollten Makler darauf achten, dass sämtliche wesentlichen Vertragsinhalte klar formuliert sind, da Unklarheiten im Zweifel zu Lasten des Provisionsanspruchs gehen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Textformerfordernis bei Maklerverträgen ein zentraler Baustein des modernen Immobilienrechts ist, der insbesondere bei der Vermittlung von Wohnungen und Einfamilienhäusern zwingend zu beachten ist. Unternehmer und Makler, die ihre Abläufe entsprechend anpassen und rechtssicher gestalten, können nicht nur rechtliche Risiken minimieren, sondern auch das Vertrauen ihrer Vertragspartner stärken.

Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar und ersetzt keine individuelle Prüfung des Einzelfalls. Er wurde mit Unterstützung von KI erstellt.