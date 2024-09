Veröffentlicht am 17.09.2024

Ein neues Werbeprojekt steht an, die Website benötigt frische Bilder, und in der Hektik des Alltagsgeschäfts greift man schnell auf das zurück, was im Internet leicht verfügbar scheint. Doch plötzlich liegt eine Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung im Briefkasten – mit Forderungen, die das Budget erheblich belasten könnten.

Gerade für Geschäftsführer und Unternehmer kann die Verwendung fremder Bilder ohne klare Nutzungsrechte schnell zu einem teuren Fehler werden. Doch wann liegt tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung vor, und wie sollten Sie auf eine solche Abmahnung reagieren, um den Schaden zu begrenzen? In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie rechtlich korrekt vorgehen und Ihre Interessen schützen.

1. Wann liegt eine Urheberrechtsverletzung vor?

Das Urheberrecht schützt kreative Werke – darunter auch Bilder, Fotos und Grafiken. Sobald Sie ein Bild verwenden, das Sie nicht selbst erstellt haben, könnte eine Urheberrechtsverletzung vorliegen, wenn Sie nicht über die nötigen Nutzungsrechte verfügen.

Hier sind die häufigsten Situationen, in denen eine Urheberrechtsverletzung entsteht:

Fehlende Einwilligung : Das Verwenden eines Bildes ohne die Erlaubnis des Urhebers.

: Das Verwenden eines Bildes ohne die Erlaubnis des Urhebers. Unzureichende Quellenangabe : Auch wenn Sie das Bild verwenden dürfen, müssen Sie den Urheber korrekt nennen. Fehlt diese Angabe, kann dies als Urheberrechtsverletzung gewertet werden.

: Auch wenn Sie das Bild verwenden dürfen, müssen Sie den Urheber korrekt nennen. Fehlt diese Angabe, kann dies als Urheberrechtsverletzung gewertet werden. Veränderung des Bildes : Das Bearbeiten oder Zuschneiden eines fremden Bildes ohne Einwilligung des Urhebers kann ebenfalls eine Verletzung darstellen.

: Das Bearbeiten oder Zuschneiden eines fremden Bildes ohne Einwilligung des Urhebers kann ebenfalls eine Verletzung darstellen. Kommerzielle Nutzung: Ein Bild, das nur für private Zwecke freigegeben wurde, darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

2. Wie erkennen Sie, ob ein Bild urheberrechtlich geschützt ist?

Grundsätzlich gilt: Jedes Bild ist urheberrechtlich geschützt, sobald es erstellt wurde – auch wenn es nicht explizit gekennzeichnet ist. Nur wenn der Urheber Ihnen eine ausdrückliche Lizenz erteilt hat, dürfen Sie das Bild rechtlich sicher verwenden. Plattformen wie Creative Commons bieten lizenzfreie Bilder an, die unter bestimmten Bedingungen genutzt werden dürfen. Doch auch hier müssen die jeweiligen Lizenzbedingungen genau eingehalten werden, um eine Urheberrechtsverletzung zu vermeiden.

3. Was tun, wenn eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung ins Haus flattert?

Eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung ist ein ernstes rechtliches Dokument, das Sie nicht ignorieren sollten. Folgende Schritte sind zu empfehlen:

a) Ruhe bewahren und die Abmahnung prüfen

Zunächst sollten Sie die Abmahnung genau lesen und analysieren. Es ist wichtig zu verstehen, wer der Absender ist, welches Bild betroffen ist und welche Forderungen gestellt werden. Eine Abmahnung besteht in der Regel aus drei Bestandteilen:

Unterlassungserklärung : Sie werden aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, um zukünftig das Bild nicht mehr zu verwenden.

: Sie werden aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, um zukünftig das Bild nicht mehr zu verwenden. Schadensersatzforderungen : Der Urheber verlangt eine finanzielle Entschädigung für die unerlaubte Nutzung seines Werkes.

: Der Urheber verlangt eine finanzielle Entschädigung für die unerlaubte Nutzung seines Werkes. Anwaltskosten: Der Abmahner verlangt, dass Sie die Anwaltskosten übernehmen.

b) Einen Anwalt einschalten

Da eine Abmahnung juristische Konsequenzen hat und nicht ohne weiteres ignoriert werden sollte, empfehle ich dringend, einen auf Urheberrecht spezialisierten Anwalt zu konsultieren. Ein Anwalt wird die Abmahnung prüfen und einschätzen, ob die Forderungen gerechtfertigt sind oder ob es Möglichkeiten gibt, diese abzuwehren oder zu verringern.

c) Unterlassungserklärung nicht ungeprüft unterschreiben

In vielen Fällen wird der Abgemahnte aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Diese sollte jedoch nicht blind unterschrieben werden, da sie in der Regel weitreichende Verpflichtungen enthält, die Sie juristisch binden. Ihr Anwalt kann eine modifizierte Unterlassungserklärung erstellen, die Ihre Interessen besser schützt.

d) Verhandeln der Schadensersatzforderungen

Häufig sind die in der Abmahnung geltend gemachten Schadensersatzforderungen überzogen. Auch hier kann ein Anwalt Ihnen helfen, die Forderungen zu überprüfen und eventuell zu verhandeln. Es besteht oft die Möglichkeit, den geforderten Betrag zu senken oder einen Vergleich zu erreichen.

4. Welche Strafen drohen bei einer Urheberrechtsverletzung?

Die Strafen bei einer Urheberrechtsverletzung können variieren, abhängig vom Ausmaß der Verletzung und der kommerziellen Nutzung des Werkes. Folgende Sanktionen sind typisch:

Schadensersatz : Der Urheber kann einen Lizenzschaden geltend machen, der sich nach dem üblichen Marktwert des Bildes richtet. Häufig wird die sogenannte fiktive Lizenzgebühr angewandt, also die Summe, die der Urheber normalerweise für die Bildnutzung verlangt hätte.

: Der Urheber kann einen geltend machen, der sich nach dem üblichen Marktwert des Bildes richtet. Häufig wird die sogenannte angewandt, also die Summe, die der Urheber normalerweise für die Bildnutzung verlangt hätte. Anwaltskosten : Zusätzlich zu den Schadensersatzansprüchen müssen Sie in der Regel auch die Kosten des abmahnenden Anwalts tragen.

: Zusätzlich zu den Schadensersatzansprüchen müssen Sie in der Regel auch die Kosten des abmahnenden Anwalts tragen. Vertragsstrafe: Sollten Sie die Unterlassungserklärung unterschrieben haben und das Bild dennoch erneut verwenden, droht eine Vertragsstrafe, die in der Regel sehr hoch ausfällt.

5. Wie können Sie sich zukünftig schützen?

Um Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung von Bildern folgende Schritte beachten:

Lizenz klären : Verwenden Sie nur Bilder, bei denen Sie sich über die Lizenzbedingungen sicher sind. Achten Sie dabei auch auf Einschränkungen für kommerzielle Nutzung.

: Verwenden Sie nur Bilder, bei denen Sie sich über die Lizenzbedingungen sicher sind. Achten Sie dabei auch auf Einschränkungen für kommerzielle Nutzung. Quellenangabe nicht vergessen : Geben Sie den Urheber korrekt an, wenn dies gefordert wird.

: Geben Sie den Urheber korrekt an, wenn dies gefordert wird. Eigene Bilder nutzen: Am sichersten ist es natürlich, wenn Sie eigene Bilder verwenden oder von professionellen Fotografen mit klarer Lizenz erwerben.

FAZIT

Die Verwendung fremder Bilder kann schnell zur Urheberrechtsverletzung führen, wenn die nötigen Rechte nicht vorliegen. Wer eine Abmahnung erhält, sollte besonnen reagieren und umgehend rechtlichen Rat einholen. Eine gut durchdachte Verteidigung und die Vermeidung von unüberlegten Reaktionen können Ihnen helfen, unnötige Kosten zu vermeiden und Ihre Position zu stärken. Als Rechtsanwalt für Urheberrecht stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre Rechte zu schützen und Sie durch den rechtlichen Prozess zu begleiten.

Benötigen Sie Unterstützung bei einer Abmahnung oder möchten Sie sicherstellen, dass Sie Bilder rechtlich korrekt verwenden? Kontaktieren Sie mich für eine ausführliche Beratung!