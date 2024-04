Veröffentlicht am 10.04.2024

Insbesondere in vielen Städten und ihrem nahen Umland ist Wohnraum knapp und teuer – das bedeutet für dort ansässige Betriebe eine ganz konkrete Hürde beim Anwerben von Mitarbeitenden. Wie sie dieser Herausforderung begegnen können, ist Thema eines Webinars Mitte April.

Die DIHK Service GmbH lädt am 19. April ab 12:30 Uhr zu der Online-Veranstaltung "Wohnungsnot und Fachkräftemangel" ein. Die Teilnehmenden lernen bereits vorhandene Lösungen kennen, die leicht auf das eigene Unternehmen übertragbar sind. Zudem zeigt die Veranstaltung Unterstützungsstrukturen und wichtige Trends auf dem Wohnungsmarkt auf.

Gäste sind ein Vertreter eines in Düsseldorf ansässigen Software-Unternehmens, der über das Projekt "Hand in Hand for International Talents" (HiH) Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert hat, sowie Expertinnen aus dem Bundesbauministerium, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie dem Welcome Service Region Stuttgart. Moderatorin ist Sofie Geisel, Geschäftsführerin der DIHK Service GmbH.

Mehr Details und eine Möglichkeit, sich zu der Veranstaltung anzumelden, gibt es unter event.dihk.de.

Das einstündige kostenfreie Webinar ist Teil der Dialogreihe "Macher*innen und Problemlöser*innen. Hier werden engagierte Menschen vorgestellt, die sich dafür einsetzen, betriebliche Interessen und politische wie gesellschaftliche Belange miteinander in Einklang zu bringen.