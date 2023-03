Veröffentlicht am 21.03.2023

Wie bringe ich mein Unternehmen und Mitarbeiter auf einen höheren Level, so dass mehr Leistung entsteht!

Finde das Problem um was es wirklich geht und löse es!

Prof. Dr. Christian Hanisch

Jede Organisation hat Strukturen, Ordnungen und Prozesse. Es ist alles im Unternehmen durchgerechnet, geplant und dennoch funktionieren die Mitarbeiter:innen nicht so richtig.

Oft passen die Prozesse im Unternehmen nicht so auf die MA. Dadurch entsteht Performance Verlust.

- Hoher Krankenstand

- Fluktuation

- Verlust von Loyalität

- Dienst nach Vorschrift

- Konflikte unter den MA

- Boykottierungen und Widerstände gegen Change Prozesse

- Motivationsverlust

- Nebenkriegsschauplätze

- Machtkonflikte

- Usw.

Menschen neigen dazu nicht gelöste Konflikte auf der Arbeit zu reinszenieren.

Das bedeutet als Beispiel. Ein nicht gelöster Vaterkonflikt wird dann am Vorgesetzten abgearbeitet. Der rebelliert dann gegen ihn und man versteht überhaupt nicht was da passiert.

Viele MA sitzen nicht am richtigen Arbeitsplatz und verrichten Arbeiten, die sie gar nicht mögen. Das erzeugt innere Zerrissenheit und Unmut.

Die Art der Motivationen passt nicht zu dem MA. Dadurch wird er eher demotiviert.

Selbst Führungskräfte sind sich nicht immer grün. Nach einer psychologischen Untersuchung des Freud-Instituts verorgeln Manager 70% ihrer Zeit gern mit Machtspielchen. Das erleben wir gerade in der Politik am besten. Die Koalitionspartner der Ampelregierung haben unterschiedliche Werte und Ziele. Wer hat nun die Macht? Wer bekommt die Schaufel in der Sandkiste? Früher hat man sich darum gekloppt. Heute wird es über Verfahrensfragen ausgefochten. Was macht wer und wie. Wir konnten das sehr gut in der Machtfrage vom RKI Wieler und Gesundheitsminister Lauterbach erleben. Wer seine Werte und Ziele am besten durchsetzen kann hat gewonnen. Leider geht es dann nicht um anderen zu helfen, sondern um Macht zu haben.

Viele Führungskräfte sind gut im Management ausgebildet, aber leider nicht in den psychologischen Prozessen wie MA funktionieren. Der Mensch ist da eher eine psychologische „Maschine“ und uns fehlt dazu die passende Bedienungsanleitung.

In der heutigen Zeit wird es immer wichtig diese psychologischen Steuerungselemente zu können, um mehr Performance von den Mitarbeiter:innen zu bekommen.

Gerade die neuen X,Y und Z Generationen singen ein Lied davon.

Es ist die Kernfrage warum tut jemand etwas nicht oder ganz was anderes?

Ich kann es nicht – weil er es nicht richtig gelernt hat!

- Dann muss er es lernen.

Ich will es nicht – weil er Angst hat Fehler zu machen oder keinen Sinn darin sieht!

- Dann muss man die Angst nehmen und einen Sinn und Vorteil aufzeigen.

Ich darf es nicht – Weil Werte, Einstellungen und Glaubenssätze dagegen sprechen!

- Dann müssen Werte und Glaubenssätze geändert werden.

Häufige Fehler werden im Unternehmen gemacht indem man dem MA etwas beibringen will wo aber seine Einstellung dagegen ist.

Beispiel: Wenn jemand glaubt: „Verkaufen ist über den Tisch ziehen“. Dann wird er es nicht richtig lernen wollen und blockt ab.

Wenn jemand aber den Glaubenssatz hat: „Verkaufen ist andere erfolgreich und glücklich zu machen“. Dann wird er gern Verkaufen lernen wollen.

Es gibt Methoden wie man das messen kann. Wie z.B. „Master Typo3“ als Analysetool.

Damit kann man messen warum jemand etwas tut oder warum er es nicht tut. Ebenfalls misst es die Authentizität eines Menschen. Wenn man in seinem Denken und Handeln nicht im Einklang ist, erzeugt es bei anderen Menschen ein Störgefühl. Das erzeugt Performanceverlust.

Übrigens, laut dem statistischen Bundesamt für Statistik kostet ein Fehltag eines MA ca. 300 bis 500 Euro in der Vollkostenrechnung.

Bei ca. 1000 Fehltagen im Unternehmen sind das dann schon mal bis zu 500.000 Euro Verlust. Bei nur Halbierung der Fehltage spart mal schnell eine ¼ Million.

In dem Vortrag von Prof. Dr. Christian Hanisch ( Dipl.-Ing. für Elektronik und Informatik und Doktor der Psychologie) werden an echten Fällen die Problematiken aufgezeigt und wie man sie löst.

Sie bekommen dadurch ein psychologisches und systemischen Verständnis wie Menschen „funktionieren“.

Dadurch können Sie ihre MA besser systemgerecht steuern und führen.

Das bedeutet, sie bekommen mehr Leistung, was sich betriebswirtschaftlich auszahlt.

Wir haben zur Messung von Authentizität, warum jemand etwas tut oder auch nicht ein Auswerte Tool entwickelt. Master Typo3Persönlichkeitsanalyse.



