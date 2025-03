Vermietete 3-Zimmer-Wohnung in bevorzugter Wohnlage

Die Eigentumswohnung befindet sich in einer ruhigen und beliebten Wohngegend von Hamburg-Schnelsen. Sie liegt im 1. Obergeschoss eines im Jahr 1973 erbauten Mehrfamilienhauses und bietet auf ca. 76,70 m² eine durchdachte Raumaufteilung. Das Wohn- und Esszimmer verfügt über einen direkten Zugang zum Balkon, der eine sonnige Südwestausrichtung bietet. Neben einem Schlafzimmer und einem Kinderzimmer ist die Wohnung mit einer modernen Küche sowie einem hell gefliesten Duschbad ausgestattet. Die Bodenbeläge in der Wohnung bestehen aus Laminat und Fliesen. Zudem sorgen elektrische Außenrollläden für zusätzlichen Komfort. Ein eigener Kellerraum mit ca. 11 m² bietet zusätzlichen Stauraum, während ein gemeinschaftlicher Waschkeller und ein Trockenraum zur Verfügung stehen. Die Wohnung ist derzeit vermietet. Die monatliche Kaltmiete beträgt 940 €. Vom Hausgeld in Höhe von 353 € können 200 € auf den Mieter umgelegt werden.

Die Wohnung eignet sich ideal als Kapitalanlage in einer gefragten Lage Hamburgs. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen dieser Immobilie! Für weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich gern bei uns!

Lagebeschreibung

Die Eigentumswohnung befindet sich im beliebten Hamburger Stadtteil Schnelsen, der durch seine ruhige Wohnlage und hervorragende Anbindung besticht. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet: Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, darunter Supermärkte, Bäckereien und Drogerien, sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Familien profitieren von einer guten Auswahl an Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen in der Umgebung.

Die Autobahn A7 mit der Anschlussstelle Schnelsen ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der Hamburger Innenstadt sowie eine gute Verbindung in Richtung Schleswig-Holstein. Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls hervorragend ausgebaut. Mehrere Buslinien des HVV befinden sich in fußläufiger Entfernung und bieten eine schnelle Verbindung zu den S-Bahn-Stationen „Eidelstedt“ (S3, S21) und „Schnelsen“ (AKN-Linie A1), sodass das Stadtzentrum und weitere Stadtteile bequem erreichbar sind. Der Hamburger Flughafen liegt nur etwa 15 bis 20 Minuten entfernt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Auch die Freizeitmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. Das nahegelegene Niendorfer Gehege lädt zu Spaziergängen, Joggingrunden oder Fahrradtouren ein und bietet eine grüne Oase mitten in der Stadt. Sportvereine, Fitnessstudios und weitere Freizeiteinrichtungen befinden sich ebenfalls in der Umgebung. Restaurants, Cafés und kulturelle Angebote sorgen für eine hohe Lebensqualität.

Insgesamt überzeugt die Lage der Wohnung durch ihre ideale Kombination aus ruhigem Wohnen, einer ausgezeichneten Infrastruktur und einer sehr guten Verkehrsanbindung.

Sonstiges

*3,00 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.