Veröffentlicht am 25.09.2024

Die EXPO REAL gilt als eine der wichtigsten internationalen Fachmessen für Immobilien und Investitionen in Europa. Auch Hamburg ist auf der führenden Netzwerk- und Arbeitsmesse vom 7. bis 9. Oktober 2024 in München wieder vertreten: 55 Unternehmen werden auf dem Gemeinschaftsstand der Freien und Hansestadt Hamburg ein vielfältiges Portfolio mit Immobilien, Gewerbeflächen und Projekten an Elbe, Alster oder Bille vorstellen.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: "Wir werden in diesem Jahr eine ganz besondere Expo Real erleben. Deutschlands Bau- und Immobilienbranche stemmt sich massiv gegen die aktuellen Herausforderungen, das spüren wir derzeit gerade auch in Hamburg. Gemeinsam mit den größten und wichtigsten Unternehmen und Akteuren arbeiten wir im Norden derzeit intensiv an Lösungen, um das Bauen wieder bezahlbarer zu machen. Ein zentraler Ansatz sind das Reduzieren von Baustandards, die Optimierung von Planungs- und Bauprozessen sowie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Gleichzeitig weisen wir Bauland aus, investieren deutlich in die öffentliche Infrastruktur und bieten der Bauwirtschaft somit weiterhin viele Investitionsmöglichkeiten. Denn Hamburg ist und bleibt durch seine Lage und seine wegweisenden Projekte einer der attraktivsten Immobilienstandorte in Deutschland und darüber hinaus."

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: "Dank bester Infrastruktur, qualifizierter Fachkräfte, innovationsfreudiger Unternehmen und einem konsequenten Ausbau von Wissenschaft und Forschung ist Hamburg einer der Top-Standorte für Zukunftsinvestitionen und Projektentwicklungen. Den Herausforderungen bezüglich der Nachfrage nach adäquaten Wohn- und Gewerbeflächen begegnen wir mit bundesweit einzigartig guten und nochmals verbesserten Konditionen bei der Wohnungsbauförderung und dem Erbbaurecht. Ein zusätzlicher wichtiger Baustein für ebenso nachhaltiges wie effizientes Bauen im öffentlichen Raum sind unsere sogenannten ‚Hamburger Häuser‘: Mit diesen modularen Gebäuden werden gute Räume flexibel, planungssicher und vor allem kostenstabil realisiert."

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Hamburg Invest: "Die Herausforderungen für die Immobilienbranche werden immer vielfältiger: Von der Dekarbonisierung von Gebäuden über den Einsatz von KI und Robotik bis hin zu Smart Buildings und innovativen Energielösungen – all diese Themen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die EXPO REAL bietet Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, diese komplexen Entwicklungen im persönlichen Austausch mit Branchenführern und Entscheidungsträgern zu diskutieren, Netzwerke zu stärken und neue Partnerschaften zu knüpfen. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr 55 Unternehmen aus Hamburg dieses Angebot schätzen und dazu beitragen, das hohe qualitative und quantitative Niveau des Hamburger Gemeinschaftsstands der vergangenen Jahre fortzuführen."

Erstmals wird auf der EXPO REAL die Infrastruktur der Metropolregion Hamburg eindrucksvoll präsentiert. Ein interaktiver Touchtable am Hamburg-Messestand ermöglicht es, "Norddeutschlands Connected Hub" spielerisch zu erkunden und gezielt nach Gewerbeflächen zu suchen – inklusive Informationen zu Standorten, Größen, Verkehrsanbindungen und planerischen Kategorien (GEFIS).

Zentraler Standpartner ist auch in diesem Jahr wieder die HafenCity Hamburg GmbH, die seit mehr als zwei Jahrzehnten für innovative Konzepte und zukunftsfähige Lösungen in der Stadtentwicklung steht. Gebiete wie die HafenCity, Grasbrook, Billebogen und Science City Hamburg Bahrenfeld bereiten in vielen Bereichen neue Wege – zum Beispiel für Klimaschutz, Mobilität, Nachbarschaftsentwicklung, Beteiligung und Digitalisierung.

Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH: "Als Motor für die nachhaltige und lebenswerte Stadt von morgen prägen wir die Entwicklung Hamburgs als Zukunftsstandort mit. 2024 konnten wir insbesondere das Profil der Science City Hamburg Bahrenfeld weiter schärfen. Die Science City ist ein herausragender Standort, der künftig Forschung, Lehre und Lernen unter besten Bedingungen mit Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einem grünen Quartier der kurzen Wege vereint. Diesen Durchbruch stellen wir ebenso wie die erreichten Meilensteine für HafenCity, Billebogen und Grasbrook auf dem Hamburger Stand vor und freuen uns auf den Austausch."

Als gefragter Branchentreff punktet der Hamburger Gemeinschaftstand in diesem Jahr mit diversen Veranstaltungen: Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz und Hamburgs Senatorin Karen Pein diskutieren am Montag, 7. Oktober um 14 Uhr über die Hamburger Initiative für kostenreduziertes Bauen, anschließend stellt um 16 Uhr Finanzsenator Dr. Andreas Dressel das Thema serielles und modulares Bauen im Bereich Bildung dem Publikum vor. Die Band "Da Capo" sorgt ab 19 Uhr für ausgelassene Stimmung am Messestand.

Der zweite Messetag, 8. Oktober, ist u. a. geprägt vom "Hamburg.HafenCity.Talk". Die Gesprächsrunde mit Senatorin Karen Pein, Dr. Rolf Strittmatter und Dr. Andreas Kleinau beginnt um 11 Uhr.

Als Standpartner aus dem Bereich Startups ist in diesem Jahr moovin Immobilien GmbH dabei. Das Hamburger Maklerunternehmen und PropTech digitalisiert die Wohnungsvermietung und bietet deutschlandweit Immobilienservices.