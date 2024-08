Veröffentlicht am 31.07.2024

Hamburg (em) Die Metropolregion Hamburg lädt ihre Kommunen, Bau und Handwerksunternehmen sowie weitere Interessierte zu einer neuen Veranstaltungsreihe zum Thema nachhaltiges Bauen ein. Die Reihe "Geht doch! - Nachhaltiges Bauen in der Metropolregion Hamburg" startet mit dem Schwerpunkt Holzrahmenbau.

Günstiger und schneller bauen mit dem Rohstoff Holz ist ein wichtiges Thema bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Unter dem Motto „Geht doch!“ informieren in der ersten Veranstaltung Menschen aus der Praxis über ihre Erfahrungen in Bezug auf den Holzrahmenbau bei Projekten und Aufträgen der öffentlichen Hand. Praxisbeispiele aus vier Bundesländern beim Bau von Sporthallen, Schulen, Kitas und Feuerwehrgebäuden zeigen wie´s geht:

Geht doch! - Nachhaltiges Bauen in der Metropolregion Hamburg

Teil I: Holzrahmenbau: Erfahrungen und Best Practices öffentlicher Auftraggeber

Montag, 9. September 2024

10:00 Uhr bis 12:15 Uhr

Online via Zoom

Zum Programm und zur Anmeldung: https://metropolregion.hamburg.de/wirtschaft-wissenschaft/nachhaltiges-bauen

Die kostenfreie Online-Veranstaltung richtet sich mit guten Praxisbeispielen aus öffentlichen Aufträgen an kommunale Auftraggeber und Vergabestellen, Holzbauunternehmen, Zimmerleute sowie Fachinteressierte. In lockerer Folge sollen sich weitere Themen wie nachwachsende Dämmstoffe und Recycling anschließen.