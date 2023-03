Veröffentlicht am 20.03.2023

Zahlreiche Einreichungen für den HANSE GLOBE 2023 – Wirtschafts- und Innovationssenatorin Dr. Melanie Leonhard ist Schirmherrin. Bis zur Bewerbungsdeadline im Februar nutzten knapp 30 Unternehmen und Institutionen die Chance, sich für Hamburgs internationalen Preis für nachhaltige Logistik zu bewerben. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard übernimmt die Schirmherrschaft für den HANSE GLOBE 2023.





Mit dem HANSE GLOBE zeichnet die Logistik-Initiative Hamburg (LIHH) bereits seit 2007 besonders zukunftsweisende nachhaltige Projekte aus. „Viele Logistikunternehmen in und außerhalb Hamburgs haben sich bereits auf den Weg gemacht, ressourcenschonender zu wirtschaften. Mit dem HANSE GLOBE, Hamburgs internationalem Preis für nachhaltige Logistik, würdigen wir dieses Engagement und zeichnen herausragende Nachhaltigkeitsprojekte in der Branche aus“, so Senatorin Dr. Melanie Leonhard. Als Präses der Behörde für Wirtschaft und Innovation der Stadt Hamburg hat sie die Schirmherrschaft für den HANSE GLOBE übernommen.





Die Einreichungen gehen von ressourcenschonenden und innovativen Logistikimmobilien über nachhaltige Unternehmensstrategien zu alternativen Antriebstechnologien, aber auch viele Projekte mit Bezug zur sozialen Nachhaltigkeit sind dabei. Nun ist es an der hochkarätig besetzten sechsköpfigen Jury zu entscheiden, wer in diesem Jahr die Trophäe entgegennehmen wird. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des traditionellen Logistik Dinners im Hamburger Rathaus. Der Gastgeber, Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, die Schirmherrin Senatorin Dr. Melanie Leonhard und die Vorsitzende der LIHH, Kerstin Wendt-Heinrich freuen sich über die Zusage der Dinner Speaker Frauke von Polier, CPO bei der Viessmann Group sowie Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr.





Impulse für die Branche erhofft sich Kerstin Wendt-Heinrich vom diesjährigen Preisträger. „Die Logistik spielt eine entscheidende Rolle für eine nachhaltig gestaltete Wirtschaft. Zeitgleich bedarf es Maßnahmen, die gesamte Lieferkette resilienter aufzustellen. Ich freue mich sehr über die zahlreichen Einreichungen, die Imposant aufzeigen, wie innovativ und facettenreich die Logistikbranche sich dieser Herausforderung stellt“, stimmt Wendt-Heinrich auf das Logistik Dinner ein. „Wir sind gespannt, wen die Jury als Gewinner auswählen wird!“