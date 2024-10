Veröffentlicht am 16.10.2024

Hamburg (em) Am 5. November 2024 laden die Hamburger Energielotsen von 16:00 bis 18:00 Uhr zum Expertenkreis „Sanierungsfall Außenfenster und Außentüren“ ein. Im Rahmen des kostenfreien Online-Seminars erhalten die Teilnehmenden Antworten auf Fragen zur Auswahl und zum fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen.

Zudem werden Möglichkeiten zur Sanierung von Bestandsfenstern sowie passende Hamburger Förderprogramme vorgestellt. Die Fortbildung rich-tet sich an Architekt:innen, Planer:innen, Handwerker:innen und interessierte Fach-leute. Informationen zur Anmeldung und zu den Fortbildungspunkten sind online auf

www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energie-lotsen/2024-11-fachveranstaltung-aussenfenster-955676 verfügbar.

Die energetische Ertüchtigung von Fenstern und Türen spielt eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung von Gebäuden. Fenster und Türen tragen nicht nur zur Dämmung der Außenfassade bei, sondern prägen auch das Erscheinungsbild eines Hauses und beeinflussen wesentlich den Einbruchschutz. In den vergangenen 20 Jahren hat die technische Weiterentwicklung in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gemacht, sodass Fenster mit Dreifachverglasung mittlerweile zum Standard geworden sind. Gleichzeitig wächst das Interesse an der Instandsetzung historischer Fenster, insbesondere im Hinblick auf die nachhaltige Wiederverwendung von Bauelementen.

Programm:

• Alles nur Fassade? Einbautipps zu (neuen) Fenstern Rolf Menck, Sachverständiger der Handwerkskammer Hamburg und Technischer Berater des Verbandes Fenster + Fassade

• Alte Fenster wieder fit machen: der nachhaltige Ansatz für den Bestand Robin Burmeister, Glasermeister Glaserei Manske, Bad Bramstedt

• Förderung in Hamburg: mehr Durchblick bei den Fenstern Claudia von Valtier, Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg)