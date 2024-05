Veröffentlicht am 29.05.2024

Hamburg (em) Wie wollen wir uns in Zukunft fortbewegen? Auf welche Alternativen zum Auto sollten wir angesichts von Klimakrise und Erderwärmung setzen? Um diese und viele weitere Fragen zu erörtern, wird der Campus Berliner Tor am 30. Mai 2024 zum Treffpunkt für visionäre Denker*innen und Macher*innen in Sachen urbane Mobilität.

„Der Verkehrssektor verursacht in Hamburg gut ein Viertel der Treibhausgasemissionen – das stellt uns vor viele Herausforderungen", bringt Organisator Prof. Dr.-Ing. Tankred Müller das Problem auf den Punkt. Gleichzeitig tüftelten zahlreiche Wissenschaftler*innen in der Metropolregion an zukunftsweisenden Lösungen, erklärt der Professor für Elektrotechnik und Elektrische Antriebstechnik: „Auf unserem Themenkongress geht es um technische Lösungen und gesellschaftliche Ansätze, die zeigen, wie wir unsere Mobilität nachhaltig leben können.“

Der Kongress bietet eine Plattform für Unternehmen, Behörden, Wissenschaftler*innen, Bürger*innen und Studierende, um gemeinsam über aktuelle Themen der Mobilität zu diskutieren – mit all ihren Herausforderungen und Chancen. Fachvorträge, Ausstellungen und Networking-Möglichkeiten machen ihn attraktiv für alle, die an der Gestaltung urbaner Mobilität interessiert sind und Entwicklungen aus Industrie und Forschung aus erster Hand erfahren möchten.

Die Veranstaltung wird durch Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg eröffnet. Danach folgen Vorträge, Poster und Ausstellungen, mit denen sich die Teilnehmer*innen über aktuelle Entwicklungen und Innovationen informieren können.

Was:

Themenkongress Mobilität – urban, nachhaltig, innovativ!“

Wann:

Donnerstag, 30. Mai 2024, 11-19 Uhr

Wo:

HAW Hamburg, Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Berliner Tor 21, 20099 Hamburg

Der Eintritt ist frei, bitte melden Sie sich unter diesem Link an:

HAW-Hamburg: Anmeldung | Themenkongress Mobilität | 30.05.2024