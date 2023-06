Investoren aufgepasst! Grundstück für die Neubebauung mit Gewerbeeinheiten

In zentraler Lage an der Kieler Straße im Stadtteil Hamburg Eidelstedt, in einem reinen Gewerbegebiet, liegt das angebotene Grundstück.



Auf dem Grundstück steht derzeit noch ein älteres Bestandsgebäude in eingeschossiger Bauweise mit Teilkeller und Nebengebäuden auf dem Grundstück. Die Abrisskosten sind vom Käufer zu tragen.



Der rechtskräftige B-Plan Eidelstedt Nr. 53 nebst Änderungen kann gerne zur Verfügung gestellt werden.

Die maximal überbaubare Fläche liegt bei einer Grundflächenzahl von 0,8 auf dem 981 m² großen Grundstück bei ca. 784 m² für die Hauptanlage. Diese Angaben sind ohne Gewähr.



Ein Energieausweis ist nicht erforderlich.

Ausstattung

- Grundstück ca. 981 m²

- ausschließlich GE (Gewerbe), keine Wohnbebauung

- zwingend III- geschossig

- GRZ 0,8

- GFZ 1,0

- geschlossene Bauweise

Lagebeschreibung

Die "Kieler Straße" ist eine der wichtigsten und verkehrsstärksten Straßen Hamburgs. Zentral in Eidelstedt gelegen befindet sich das Grundstück. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist sehr gut. Die S-Bahnstationen Eidelstedt und Elbgaustraße sowie Bushaltestellen mit mehreren Buslinien sind fußläufig zu erreichen. Die Hamburger Innenstadt, als auch die beliebten Stadtteile Altona, Eimsbüttel oder Eppendorf, sind in kürzester Zeit zu erreichen.



Aufgrund der direkten Nähe zur Autobahn A7 (Anschlussstelle Stellingen und Eidelstedt) und A23 ist das Grundstück perfekt an das Verkehrsnetz angebunden. Der tägliche Bedarf kann hervorragend entlang der "Kieler Straße" gedeckt werden, eine gute Versorgung von diversen Cafés, Bars, Restaurants, Ärzten, Einzelhandelsgeschäften sowie weiteren Einrichtungen ist vorhanden.

