HIER werden Sie gesehen !!! Geniale Shop-Gelegenheit im beliebten Famila in Hamburg-Steilshoop !

Die von uns angebotene Gewerbeeinheit befindet sich in einer der besten Lagen Hamburgs, in unmittelbarer Nähe zu vielen Bus-, U-Bahn- und S-Bahn-Stationen. Die Gegend ist bekannt für ihre hohe Besucherzahl und bietet eine exzellente Infrastruktur. Hier ist Ihnen eine hohe Sichtbarkeit und durchgängig potenzielle Kundschaft garantiert.

Vorhanden ist hier eine moderne Küche mit hochwertigen Geräten, hochwertiger Fliesenboden, der leicht zu reinigen ist und optisch sehr ansprechend wirkt.

Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre und ein sehr effizientes Klimasystem für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

Ebenfalls gibt es hier eine Alarmanlage und Videoüberwachung für maximale Sicherheit.

Ausstattung

Extras

- Ideale Lage für einen kleinen Shop

- durchgängige Laufkundschaft

- Lager vorhanden

- Neue Kühlschränke

Lagebeschreibung

Mittlerweile erfreut sich Steilshoop wachsender Beliebtheit bei Hamburgern, die die multikulturelle Atmosphäre und den hohen Anteil an jungen Bewohnern schätzen. Hier in Steilshoop gibt es ca. 19.000 Einwohner.

In nächster Zeit wird die Attraktivität des Stadtteils noch steigen, denn für das Jahr 2026 ist sicher, dass Steilshoops eigener U-Bahn-Anschluss U5 fertiggestellt wird.

Besonders Familien schätzen an Steilshoop auch den eindrucksvollen Anteil an Grünflächen. Luft holen, spielen und picknicken kann man aber nicht nur in den großen Innenhöfen der verkehrsberuhigten Großsiedlungen, sondern auch am wunderschönen Bramfelder See, der eine beachtliche Größe hat: von Ost nach West ist das Gewässer knapp 1,2 Kilometer lang.

Sonstiges

Energieausweis ist beantragt und liegt spätestens zur Besichtigung vor.



