Mitten in der Ratzeburger Innenstadt auf der Insel: Vermietetes Zweifamilienhaus mit Garage

Zum Verkauf steht ein vermietetes Zweifamilienhaus im Herzen von Ratzeburg mit einer Garage. Das ursprüngliche Haus ist um die Jahrhundertwende 1900 errichtet. Im Kern befindet sich ein Fachwerkbau. Die alte Eingangstür, die Treppe und der Terrazzoboden im Eingangsbereich zeigen noch die Geschichte des Hauses. Das teilweise sichtbare Fachwert und der Gewölbekeller geben dem Haus den Charme.

Das Haus ist 1998 weitgehend kernsaniert worden mit entsprechendem Isolierputz. 2013 sind die Fenster zur Straße mit Dreifachverglasung neu gekommen.



Zu der unteren Wohnung mit 51qm gehört die großzügige Terrasse und die Waschküche. Die Wohnung ist aktuell für monatlich 352,94 Euro kalt vermietet.

Die obere Wohnung mit 107,57qm und Balkon ist aktuell für 546,71 Euro kalt vermietet. Die Wohnung oben erstreckt sich über das Obergeschoss, das Dachgeschoss und den ausgebauten Spitzboden. Der Keller ist dieser Wohnung zugeordnet.

Zu den Wohnungen gehören jeweils Einbauküchen. Jede Wohnung hat eine eigene Gastherme von 1995 und separate Zähler für Gas und Wasser. Der Innenhof wird von der Garage am Ende des Grundstücks ergänzt. Die Garage ist fest an die Bewohner vermietet. Die Mietverträge sind unbefristet und werden von den Käufern übernommen.

Insgesamt ein solides Haus in Top Lage in Ratzeburg!



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum Schutz der Mietenden eine Innenbesichtigung mit einer gewissen Vorlaufzeit nur mit einem Bonitätsnachweis der Interessenten durchführen.

Lagebeschreibung

Direkt im Zentrum Ratzeburgs - keine 100 Meter zum Domsee - gelegen in einer ruhigen Seitenstraße. Sie können die meisten Einrichtungen wie Badestelle, Bootsvermietung, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Ärzte, Apotheken, Restaurants, Banken, Wanderwege, Museen usw. fußläufig erreichen. Auf der anderen Seite der Inselstadt finden Sie das Gymnasium und den Bahnhof. In Ratzeburg wird Wassersport groß geschrieben: Kanu, Rudern, Schwimmen, Segeln und noch viel mehr kann man in direkter Umgebung machen. Für Fahrradfahrer sind etliche Strecken am Wasser und in der Natur bis nach Lübeck oder Lauenburg/Elbe möglich. Ratzeburg ist der ideale Ort zum Wohlfühlen!

Sonstiges

*2,975 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (2,975 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.