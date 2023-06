Ratzeburg Insel: Gewerbeetage zum Kauf: Zahnarztpraxis, Kanzlei, Büro, Co-Working, Versicherung...

Zum Verkauf steht eine ehemalige Zahnarztpraxis/ Kieferorthopädie, die sofort frei und ohne Mietverhältnis übergeben werden kann. Die Gewerbeetage ist im 2. Obergeschoss eines denkmalgeschützten Hauses mitten in der Ratzeburger Innenstadt in der Nähe des Marktplatzes. Die Etage umfasst 11 Zimmer und zwei WC Räume. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Eine Umwidmung als Wohnraum ist nicht möglich. Derzeitig ist die angegebene Nutzung eine Zahnarztpraxis. Denkbar ist aber auch eine Büroetage, da früher ein Teil als Steuerberatungskanzlei genehmigt war. Eine Trennung der Räumlichkeiten wäre auch denkbar. Jede Seite hat einen Zugang vom Flur. Die Gasheizung der Etage befindet sich im hinteren Teil der Gewerbeeinheit.

Ein Teil der Räumlichkeiten hat noch Einfachverglasung. Bei einer Sanierung ist der Denkmalschutz zu beachten, was sicherlich steuerlich sehr interessant sein kann..

In dem Haus befinden sich 6 Einheiten, die nach WEG geteilt sind. Unter anderen eine Speisegastronomie und ein Kinderarzt.

Das monatliche Hausgeld beträgt 402 Euro, von denen 181 Euro in die Rücklagen fließen. Nach den Protokollen der regelmäßigen Eigentümerversammlungen ist eine Fassadenrenovierung und eine Renovierung eines Nebengebäudes vorgesehen.

Die Räumlichkeiten sind leer und können nach den eigenen Ideen neu gestaltet werden. Parkplätze gehören nicht zu der Einheit. Es gibt öffentliche Parkplätze mit Parkscheibe oder Parkuhr in unmittelbarer Nähe zum Haus.

Direkt im Zentrum Ratzeburgs gelegen. Apotheke und Bushaltestelle befinden sich direkt vor dem Haus. Sie können die meisten Einrichtungen wie Badestelle, Bootsvermietung, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Ärzte, Restaurants, Banken, Wanderwege, Museen usw. fußläufig erreichen. Auf der anderen Seite der Inselstadt finden Sie das Gymnasium und den Bahnhof. In Ratzeburg wird Wassersport groß geschrieben: Kanu, Rudern, Schwimmen, Segeln und noch viel mehr kann man in direkter Umgebung machen. Für Fahrradfahrer sind etliche Strecken am Wasser und in der Natur bis nach Lübeck oder Lauenburg/Elbe möglich. Ratzeburg ist der ideale Ort zum Wohlfühlen!

