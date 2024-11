Großer Winkelbungalow und Gewerbehalle 12x24 mit Außenfläche 2489 m² in Ratzeburg Gewerbegebiet

Zum Verkauf steht ein Winkelbungalow mit einer Wohnfläche von ca. 155 qm. Der Bungalow aus dem Jahr 2002 verfügt über ein modernes Bad, Gäste-WC und eine neuwertige, sehr hochwertige Einbauküche. An dem Bungalow ist ein sehr großzüger Wintergarten angebaut. Die Wohneinheit befindet ich im hinteren Teil des Grundstücks und bietet ausreichend Ruhe und Erholung in Feldrandlage.

Die Halle mit zwei Wintergärten, Büro, zwei Bädern mit Dusche, Küche und Besprechungsraum aus dem Jahr 1995 mit ca. 347 qm Grundfläche bietet genug Platz für eine Produktion, Verkauf mit Lager, Reparaturwerkstätte und und und. Die Halle ist noch bis zum nächsten Jahr verpachtet und kann dann selber genutzt werden. In der Halle gibt es eine eigene Gas-Brennwertheizung. Die Außenanlagen bieten 7 Parkplätze und zusätzliche Stellmöglichkeiten. Zwei Seecontainer haben noch zusätzlichen Lagerraum.

Eine gewerbliche Nutzung ist Voraussetzung für den Kauf.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen oder wir schauen uns das Ganze vor Ort persönlich an.

Lagebeschreibung

Das Gewerbegebiet mit überwiegend ruhigem und emissionsarmen Gewerken liegt direkt am Eingang von Ratzeburg in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 207 mit Anschluss an die A20. Zum Wohnen ist die Lage ideal, da man zahlreiche Einkaufmöglichkeiten, den Bahnhof mit Verbindungen nach Lübeck und Büchen bzw. Hamburg und Berlin zu Fuß erreichen kann. Ebenso das Gymnasium und die Bushaltestelle. Ratzeburg selber ist umgeben von Wasser. Der ideale Ort für die Naherholung. Wassersport wird hier groß geschrieben: Kanu, Rudern, Schwimmen, Segeln und noch viel mehr kann man in direkter Umgebung machen. Für Fahrradfahrer sind etliche Strecken am Wasser und in der Natur bis nach Lübeck oder Lauenburg/Elbe möglich. Ratzeburg ist der ideale Ort zum Wohlfühlen!

Sonstiges

*2,975 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (2,975 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

