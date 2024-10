Veröffentlicht am 09.10.2024

Elmshorn (em) Die Stadt Elmshorn lädt am Freitag, 8. November 2024, zu ihrer beliebten Infomesse rund um das Thema Ausbildung und Studium ein. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing Elmshorn und unterstützt von ihren Sponsorinnen und Sponsoren VR Bank in Holstein, Sparkasse Elmshorn, Stadtwerke Elmshorn, Drei-D Direktwerbung, Regio Kliniken, Jacobs Douwe Egberts und H. H. Behrens konnte die Veranstaltung erneut auf die Beine gestellt werden.

Die hohen Anmeldezahlen spiegeln den ungebremst hohen Nachwuchsbedarf auf dem Ausbildungsmarkt wider. Schnell waren die Standflächen im Rathaus und im Messezelt auf dem Rathaus-Vorplatz ausgebucht. „Insgesamt 52 Ausstellende sind dabei – das ist sehr erfreulich“, sagte Elmshorns Erster Stadtrat Dirk Moritz anlässlich des Pressegesprächs im Rathaus: „Es ist immer noch etwas Anderes, persönlich ins Gespräch zu kommen, als sich etwas im Internet anzuschauen“, wirbt der Stadtrat für den Besuch der Messe.

Die „Berufe live“ bietet Jugendlichen und Betrieben eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und im Optimalfall eine Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen. Bewerbungsunterlagen mitzubringen ist hilfreich, um eventuelle Fragen dazu leichter gleich vor Ort zu klären.

An ihren Ständen bieten die Ausstellenden den Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Branchen und Gewerken – vom kaufmännischen Beruf in der Automobilbranche bis zu Berufen im Zimmererhandwerk. „Dazu laden die einen oder anderen an ihren Ständen zu kleineren Aktionen ein“, so sagt Messe-Projektleiter Mario Meisberger von der Stadt Elmshorn. Eine Vielzahl der Unternehmen stellt neben Ausbildungsberufen auch Studienmöglichkeiten vor, was die Messe erst recht auch für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien interessant macht. Zu weiteren Schulausbildungen wird ebenfalls informiert.

Auf fast 500 Quadratmetern Standfläche sind neben Dauerbrennern wie beispielsweise den Stadtwerken Elmshorn, Loll Feinmechanik und den Regio Kliniken auch neue Ausstellende vor Ort – darunter in diesem Jahr H. H. Behrens, die Meierei Barmstedt, die Walter Burmester GmbH oder auch das TopFit Sportstudio aus Itzehoe.

Eine besondere Kombination auf der Messe zeigt wieder die Berufliche Schule Elmshorn. Mit ihren Gastro-Azubis bieten sie im Messe-Café im Personalkeller des Rathauses nicht nur Kleinigkeiten und Getränke zu günstigen Preisen an, sondern wollen gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, ihre Berufe vorzustellen. Aber auch die schulischen Angebote werden an einem Stand im Zelt präsentiert.

Neben den Info-Flyern wird es auch ein Messe-Magazin geben, in dem sich auf rund 70 Seiten die Ausstellenden vorstellen, aber auch Themen rund um das Thema Ausbildung im Mittelpunkt stehen. Flyer und Magazine werden – unter anderem in Schulen und städtischen Einrichtungen - verteilt und ausgelegt, mit deren Hilfe sich Gäste und Interessierte bereits im Vorwege informieren können.

Darüber hinaus werden diese Informationen auch online einzusehen sein unter: www.elmshorn.de/Wirtschaft-Stadtentwicklung/Wirtschaft/Projekte-Messen/Messe-Berufe-live

Foto: Freuen sich auf möglichst viele Messe-Besuchende am 8. November: Olaf Seiler (vorne von links) und Victoria Sievers (beide Sparkasse Elmshorn), Richard Welge (Stadtwerke Elmshorn) und Carolin Armster (VR Bank in Holstein eG), deren Unternehmen sich als Sponsorinnen und Sponsoren sowie als Ausstellende gleichermaßen an der „Berufe live“ beteiligen, sowie Elmshorns Erster Stadtrat Dirk Moritz (hinten von links) mit dem Messe-Organisationsteam Daniela Hillebrecht (Stadtmarketing Elmshorn e. V.) und Mario Meisberger (Stadt Elmshorn).