Veröffentlicht am 14.03.2023

Am 23. März lädt die WEP gemeinsam mit der IHK-Zweigstelle Elmshorn Unternehmer und Personalverantwortliche zu einer kostenlosen, interaktiven Networking-Veranstaltung zum Thema Azubi-Marketing und Onboarding von Fachkräften ein.





Das allgegenwärtige Fachkräfteproblem beginnt bereits mit dem Mangel an Auszubildenden. Woran liegt es, dass Firmen nur schwer Nachwuchs finden? Wie ticken die jungen Leute heute? Wie und auf welchem Weg spricht man sie richtig an? Wie können sie während der Ausbildung motiviert und unterstützt werden, um die Ausbildung zum Erfolg zu machen? Diese und viele andere häufige Fragen, die ausbildende Betriebe sich stellen, stehen bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. WEP und IHK laden zu einem ungezwungenen Austausch ein, um aus der Praxis von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Zwei Impulsvorträge führen in die Thematiken ein. WEP Fachkräfteberater Kristian Lüdtke, der die Veranstaltung auch moderiert, hat als Fachreferentin Katrin Kretzschmar, Koordinatorin Ausbildung bei der IHK, gewinnen können. Er selbst wird sich in einem Impuls der Frage widmen, wie das Onboarding von Fachkräften optimal gelingen kann. Im anschließenden Austausch sind die Erfahrungen der Unternehmer gefragt. Was hat funktioniert, was nicht und was lässt sich leicht in anderen Unternehmen umsetzen?







Ort und Zeit werden in den nächsten Tagen unter wep.de/veranstaltungen bekannt gegeben. Vormerkungen für eine Teilnahme sind aber bereits jetzt möglich unter feilke@wep.de



Weitere Veranstaltungen der WEP:

WEP Existenzgründungsförderung

Weitere Online-Seminare wird es am 30. März geben zu den Themen





Nachhaltig gründen, 15 - 16.30 Uhr

Gründen als Teilzeit- oder Nebenerwerb, 09 - 10.30 Uhr

Gründen als Vollzeiterwerb, 11 - 13 Uhr



Näheres hierzu unter www.wep.de/veranstaltungen