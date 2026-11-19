Veröffentlicht am 19.11.2026

Wie wird Ihr Business online besser gefunden? Wie machen Sie potenzielle Kundinnen und Kunden über Google auf sich aufmerksam? Und wie verändert Künstliche Intelligenz die Online-Suche?

Beim vorweihnachtlichen Business-Frühstück der WEP erwarten Sie praxisnahe Tipps für mehr digitale Sichtbarkeit, eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte und die Gelegenheit zum Netzwerken bei einem gemeinsamen Frühstück.

Fachimpuls – „Online sichtbar werden – mit Google, Werbung und KI“ : Gerade für Selbstständige und Gründende ist es wichtig, mit überschaubarem Aufwand online sichtbar zu werden. Mareike Birkner, Online-Marketing-Expertin der FH Wedel, zeigt, worauf es ankommt:

Suchmaschinenoptimierung (SEO) : Grundlagen der organischen Auffindbarkeit bei Google und direkt umsetzbare erste Schritte.

: Grundlagen der organischen Auffindbarkeit bei Google und direkt umsetzbare erste Schritte. Suchmaschinenwerbung (SEA) : Funktionsweise gezielter Anzeigen und Einschätzung, wann sich ein Budgeteinsatz für das eigene Angebot lohnt.

: Funktionsweise gezielter Anzeigen und Einschätzung, wann sich ein Budgeteinsatz für das eigene Angebot lohnt. Künstliche Intelligenz (KI): Veränderungen im Suchverhalten durch ChatGPT & Co. sowie konkrete Chancen für die eigene Sichtbarkeit.

Vorweihnachtliche Lesung - „Stimme wirkt. Stimme verbindet.“ Zum Jahresausklang wird es weihnachtlich: Beate Winkler, Stimmtrainerin und Wirkungscoachin, lässt mit ihrer ausdrucksstarken Lesung eine Weihnachtsgeschichte lebendig werden:

Lebhafter Vortrag einer Weihnachtsgeschichte, bei dem das Spiel mit Worten, Stimmklang und Spannung im Mittelpunkt steht.

Einblick in die Bedeutung von Stimme und Präsenz - sowohl für mitreißende Lesungen als auch für souveräne Auftritte im Geschäftsalltag.

Wann: 15. Dezember 2026, 08:30 - 10:30 Uhr Wo: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch Teilnahme: kostenfrei Für wen: Selbstständige, Gründerinnen und Gründer sowie Gründungsinteressierte

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der FH Wedel statt. Anmeldung