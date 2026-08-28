Veröffentlicht am 28.08.2026

Hamburg/Kreis Pinneberg. Auf der WindEnergy Hamburg, eine der weltweit führenden Fachmessen für On- und Offshore-Windenergie, trifft sich vom 22. bis 25. September 2026 die internationale Windenergiebranche. Die Messe vereint Aussteller aus der gesamten Wertschöpfungskette der Windindustrie, präsentiert neueste Technologien und bietet eine Plattform für Austausch, Innovation und internationale Kooperation.

Auf dem schleswig-holsteinischen Gemeinschaftsstand in Halle A4 | Stand A4.241 zeigen hiesige Aussteller, wie viel Kompetenz, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit aus dem echten Norden kommt. Dabei sein wird auch die Energieküste, die Dachmarke der vier Westküstenkreise der Regionalen Kooperation, in der die WEP und der Kreis Pinneberg Partner sind.

WindEnergy Hamburg 22.-25. September 2026 www.windenergyhamburg.com