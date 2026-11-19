Veröffentlicht am 19.11.2026

Elmshorn. ChatGPT, Bildgeneratoren, digitale Assistenten: Künstliche Intelligenz gehört längst zum Berufsalltag. Viele fragen sich trotzdem, was dahintersteckt und wie man selbst davon profitieren kann. Für Frauen, die das herausfinden möchten, bietet die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg einen Praxisworkshop an. Unter dem Titel „KI – Kann ich!“ findet er am Donnerstag, 11. Februar 2027, von 15 bis 18 Uhr im Rathaus Elmshorn statt.

Laut Veranstalter ist das Angebot für Einsteigerinnen gedacht. Es spricht ausdrücklich auch Teilnehmerinnen an, die KI bisher skeptisch sehen oder noch nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Man muss am Ende nicht alles beherrschen. Wichtig ist, sich unbefangen an die Technik heranzuwagen und selbst zu entscheiden, wie man sie nutzt.

Zuerst geht es um die Grundlagen: Wie arbeitet KI, und wo kann sie im Job, bei der Stellensuche oder im Alltag Zeit sparen? Danach probieren die Teilnehmerinnen Werkzeuge wie ChatGPT selbst aus und testen eigene Ideen. Auch die Schattenseiten kommen zur Sprache. Der Workshop zeigt, was KI nicht kann und was man beim Datenschutz beachten sollte.

Die Teilnehmerinnen sollen einen eigenen Laptop oder ein Smartphone mitbringen.

Anmeldung: Workshop „KI – Kann ich!“ für Frauen