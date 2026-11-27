Veröffentlicht am 27.11.2026

Kreis Pinneberg. Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt verlief in diesem Jahr bislang verhalten, dafür setzte sie sich in den November hinein fort. Die Arbeitslosenzahl ging gegenüber dem Vormonat um 166 auf aktuell 9.902 Personen zurück. Sie bleibt damit über dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent gesunken. Vor einem Jahr hatte sie 5,3 Prozent betragen.

Die Unternehmen meldeten im November gegenüber dem Vormonat mehr freie Stellen. Mit aktuell rund 1.800 Jobangeboten erreicht die Nachfrage jedoch nicht das Vorjahresniveau. Die meisten Stellenangebote gibt es im Kreis Pinneberg in der Fertigung, der Logistik, im Handel sowie im Baugewerbe.

„Am Arbeitsmarkt zeigte sich der November noch einmal von seiner etwas freundlicheren Seite. Die leichte Herbstbelebung setzte sich nach den Ferien fort. Gleichzeitig lässt die Dynamik allmählich nach. Einige witterungsabhängige Branchen bereiten sich bereits auf die auftragsschwächere Winterzeit vor, andere Unternehmen haben aber noch Personalbedarf. Chancen für eine erfolgreiche Arbeitssuche gibt es weiterhin – dabei ist es wichtig, am Ball zu bleiben, Bewerbungen voranzutreiben und offen für neue Perspektiven zu sein“, sagt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Erfreulich entwickelte sich in den vergangenen Monaten die Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Menschen, die bereits länger als ein Jahr arbeitslos sind, ist zurückgegangen. Im Kreis Pinneberg sind 2.558 Menschen schon länger auf Jobsuche, das sind 187 weniger als vor einem Jahr.

Menschen mit Behinderungen bringen Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten mit, die auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Dennoch haben sie es bei der Suche nach einer Beschäftigung häufig schwerer als andere Bewerberinnen und Bewerber. Dabei liegt gerade in ihrer beruflichen Teilhabe eine große Chance – sowohl für die Betroffenen als auch für Unternehmen, die auf der Suche nach motivierten und engagierten Fachkräften sind. Dafür wirbt die Agentur für Arbeit Elmshorn in der bundesweiten Aktionswoche der Menschen mit Behinderungen vom 27. November bis 4. Dezember 2026 verstärkt.

Mitarbeitende der Arbeitsagentur hatten in Elmshorn die Gelegenheit, an den sechs „PerspektivReise-Stationen“ des Inklusionsnetzwerks PI.Rat unterschiedliche Erfahrungen aus dem Alltag von Menschen mit Behinderungen unmittelbar kennenzulernen. Begleitet wurden sie dabei auch von Menschen mit Behinderungen, die sich als Selbstvertretende für ihre Rechte, Interessen und Bedürfnisse einsetzen.

Der Parcours machte deutlich, dass es häufig nicht die Behinderung selbst ist, die Menschen im Alltag oder im Berufsleben einschränkt. Vielmehr sind es oft die Rahmenbedingungen, fehlende Barrierefreiheit oder mangelndes Verständnis, die Teilhabe erschweren. Die persönlichen Erfahrungen der Selbstvertretenden eröffneten den Mitarbeitenden neue Perspektiven und gaben wichtige Impulse für den eigenen Arbeitsalltag. Ziel ist es, die Anliegen und Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen noch stärker in der täglichen Beratung und Vermittlung zu berücksichtigen.

„Menschen mit Behinderungen verfügen häufig über gute Qualifikationen und wertvolle berufliche Erfahrungen. Dennoch erleben wir, dass sie bei einem Verlust ihres Arbeitsplatzes vor größeren Herausforderungen stehen, wieder eine Beschäftigung zu finden. Wir möchten deshalb dafür sensibilisieren, welche Potenziale in diesen Menschen stecken und wie wir Unternehmen auf dem Weg zu mehr Inklusion unterstützen können“, erklärt Michaela Bagger.

Unternehmen mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen gesetzlich mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Im Kreis Pinneberg erfüllten lediglich 34 Prozent der beschäftigungspflichtigen Betriebe diese Vorgabe vollständig. 415 Unternehmen mussten eine Ausgleichsabgabe entrichten, weil sie ihrer Beschäftigungspflicht nicht oder nur teilweise nachgekommen sind. Aktuell sind 369 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet und suchen eine Beschäftigung.

Für Michaela Bagger ist deshalb klar: „Inklusion darf nicht bei guten Absichten stehen bleiben. Sie muss im betrieblichen Alltag gelebt werden. Unternehmen gewinnen dadurch Zugang zu einem Fachkräftepotenzial, das viel zu häufig unentdeckt bleibt. Wir möchten Arbeitgeber ermutigen, neue Wege zu gehen, und Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, ihre beruflichen Fähigkeiten und Stärken einzubringen.“

Den Unternehmen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg bietet Christina Luther individuelle Beratung und persönliche Begleitung bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung. Die Spezialistin für Rehabilitation in der Agentur für Arbeit Elmshorn ist telefonisch unter 04101 – 566117 oder per E-Mail an Christina.Luther2@arbeitsagentur.de zu erreichen.

Foto: BiZ-Mitarbeiterin Martina Spiering (rechts) versucht mit Unterstützung von Ursula Kleinert vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V. (BSVSH) ein Mandala auszumalen. Die Brille simuliert dabei eine Spätfolge von Diabetes.

Foto: Jörg Wulf (rechts), Arbeitgeber-Lotse der Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA), demonstriert Reha-Teamleiter Dennis Lohse (Agentur für Arbeit) mit Hilfe der VR-Brille eine alltägliche Situation eines Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung.

Foto: Christina Luther (links), Reha-Spezialistin der Agentur für Arbeit, löst Geschicklichkeitsaufgaben im Alters-Simulations-Anzug und wird dabei von ihrer Kollegin Katja Pockelwald unterstützt.